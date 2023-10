Sheila Mello se cobre apenas com flores diferenciadas e chama a atenção: ''Que linda''

Com look vazado de flores, Sheila Mello se exibe em ensaio e impressiona com estilo inusitado

A dançarina Sheilla Mello chamou a atenção ao mostrar fotos de um ensaio que protagonizou usando um look diferenciado. Nesta segunda-feira, 09, a famosa compartilhou os registros e chamou a atenção com o estilo inusitado.

Usando uma roupa feita de flores coloridas e falsas, a loira esbanjou suas curvas esculturais com muita beleza. Além da microssaia e top sem alça, Sheila Mello surgiu com um adereço na cabeça e vários acessórios.

"Sempre tive um certo medo do universo da moda acreditando ser excludente e eletista. No entanto, quando recebi um convite para um ensaio que celebra a diversidade e cores, algo que ressoa com minha história não pude resistir. Foi muito divertido participar do projeto desConstrução, inclusive esse nome fala muito sobre a minha relação atual com a moda. Obrigada, pessoal!", refletiu ela sobre o estilo.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Que linda", admiraram os fãs. "Perfeita demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Sheila Mello surpreendeu ao postar uma série de fotos de seu ex-marido, Fernando Scherer, fazendo uma declaração para ele. Vale lembrar que, eles se conheceram em 2009 durante a participação que realizaram em A Fazenda 2. No ano seguinte, eles se casaram e se separaram após oito anos de união, em 2018. Eles são pais de Brenda Scherer, de 10 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello revela decepção após fim do casamento

Com exemplos de mulheres fortes em sua família, que suportaram vários problemas, Sheila Mello comentou que quando vivenciou o fim do casamento ficou muito decepcionada. Fazendo terapia, ela aprendeu a lidar com os sentimentos e compreender melhor o que estava passando.

"Fiquei muito decepcionada comigo, que eu tava em terapia, cheguei pra Dani brava, 'como assim tenho 40 anos, porque eu tô tão mal?'", falou que se questionou até que a terapeuta a questionou sobre quantas vezes havia encarado o fim do casamento em sua vida. "Nenhuma, falei 'opa', é verdade faz sentido, porque o que eu entendo tenho uma falsa impressão, a gente ta numa época que é muito valorizado, fazer, tá disponível", analisou.