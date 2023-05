Sem sutiã, Simaria deixa seios à mostra ao apostar em look ousado: "Maravilhosa"

A cantora Simaria impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar seu look ousado

Simaria Mendes(40) deixou os fãs babando ao compartilhar um vídeo mostrando o look ousado que escolheu para curtir a noite.

Neste sábado, 6, a cantora surgiu no feed do Instagram usando um vestido longo justíssimo, destacando suas curvas impecáveis. Além disso, a peça possui um recorte estratégico, deixando à mostra parte dos seios e também do abdômen.

"De um sábado à noite", escreveu a artista, que completou o visual com uma sandália de salto, joias, uma maquiagem impecável e o cabelo preso de rabo de cavalo.

A look de Simaria chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de curtidas e elogios. "Muito linda", disse uma seguidora. "A mais belíssima de todas", escreveu outra. "Você é simplesmente maravilhosa", afirmou um fã. "Eu tô passando mal com a sua beleza, mulher. Tu é maravilhosa", falou mais uma.

Confira o look ousado de Simaria:

Simone abre o jogo sobre relação com Simaria

A cantora Simone Mendes (38) foi uma das convidadas da festa de um ano de Yarin, filha de Fabíola Gadelha. Durante o evento, a musa do sertanejo foi entrevistada pelo jornalista Jan Rios, do A Tarde é Sua, e esclareceu algumas polêmicas em que esteve envolvida. Dentre elas, a atual relação com a irmã e ex-dupla de Simaria.

"A minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. É aquela coisa: Mexe comigo, mas não mexe com ela. Eu sempre estarei aqui, para o que ela precisar. A minha vida é dela, assim como a minha casa e a minha família. Ela é o maior amor da minha vida", concluiu a esposa do empresário Kaká Diniz.

