Sem sutiã, Luciana Gimenez quase mostra demais em vestido com decote no limite

Apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção ao apostar em look com decote profundo para curtir noitada

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 15h30

A apresentadora Luciana Gimenez (52) chamou a atenção ao mostrar um look ousado que escolheu para sair esta sexta-feira, 24, à noite. Em seus stories no Instagram, a famosa exibiu melhor a roupa ousada para curtir.

Gravando-se no espelho de seu quarto, a musa roubou a cena ao surgir exibindo seu corpaço torneado na peça com decote no limite.

Sem sutiã, Luciana Gimenez deixou os seios bem aparentes e quase mostrou demais no vestido preto aberto quase até o umbigo.

Apesar de estar frio na cidade de São Paulo, onde mora em um bairro de alto padrão, ela comentou que escolheu o vestido para usar com um casado ao sair de casa.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez fez a temperatura subir ao surgir quase nua em fotos tiradas em seu camarim na RedeTV!. Tirando a roupa ou só de lingerie, a famosa deu o que falar ao se mostrar em vários ângulos.

Luciana Gimenez manda recado especial para o ex-marido

Diferente da grande maioria, Luciana Gimenez se dá bem muito bem com os seus exs companheiros. Prova disso, foi a declaração que ela fez nos últimos meses para o pai de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel, o seu ex-marido Marcelo de Carvalho

"Feliz aniversário, Gordoooo! Papai do Lolô", desejou a apresentadora para o apresentador e dono da RedeTV!, com quem ficou casada até 2018.

Atualmente, a musa está comprometida com o empresário Renato Breia, com quem assumiu o relacionamento no final do ano passado ao compartilhar fotos viajando com ele. Desde então, ela sempre compartilhar cliques encantadores de momentos com o amado pelo mundo.

