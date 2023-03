Sem sutiã, Andressa Suita deixa blazer aberto e escandaliza: ''Perfeita''

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, parou tudo ao surgir sem nada por baixo em look com blazer

A modelo Andressa Suita (35) passou dos limites da beleza com novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 08, a famosa compartilhou cliques para celebrar o Dia da Mulher e chamou muita atenção ao surgir toda produzida sensualizando em um corredor de hotel.

Nos registros, a esposa de Gusttavo Lima (33) apareceu arrasadora vestindo um look preto luxuoso nem um pouco básico. Sem sutiã, ela colocou seu decote para jogo com um mistério ao não abrir a peça toda.

"Vista-se de si mesma e seja quem você quer ser… Mulheres fortes, resistentes e persistentes!

Feliz dia Internacional da Mulher", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da loira. "Perfeita", definiram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Andressa Suita dividiu opiniões na rede social ao exibir um vestido com volume que usou em um evento durante a Semana de Moda de Paris. O modelo foi até comparado com um sofá de sala.

Veja o look arrasador de Andressa Suita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita surpreende ao revelar seu peso na balança

A modelo Andressa Suita revelou que teve um Carnaval mais tranquilo com a família em sua mansão. Em seus stories na rede social, a esposa de Gusttavo Lima fez um resumo do feriado que tiveram em casa e revelou como se divertiram em off.

Após mostrar os momentos com os filhos, Gabriel e Samuel, em sua intimidade brincando e assistindo aos filmes, a influenciadora ainda exibiu seu treino na academia completa que tem em seu lar. Além de ostentar seu corpaço torneado em uma selfie no espelho, Andressa Suita aproveitou o look fitness levinho para subir na balança.

Ao subir no objeto, a modelo tirou uma foto de seu peso atual e revelou que está com 56,9 kg, quase 60 kg.