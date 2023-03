Em Paris, Andressa Suita rouba a cena com vestido diferentão: ''Parece um sofá''

Modelo Andressa Suita dividiu opiniões ao mostrar vestido com volume geométrico em desfile em Paris

A modelo Andressa Suita (35) está curtindo a Semana de Moda de Paris em grande estilo. Nesta sexta-feira, 03, a esposa de Gusttavo Lima (33) compartilhou fotos do look usado em um desfile e chamou a atenção com vestido diferente.

Nos registros, a influenciadora exibiu o modelo com volume geométrico e dividiu opiniões sobre a roupa na rede social. Para alguns, o formato da saia a fez parecer até com um sofá.

"Ela é linda, mas parece que vestiu um sofá, mas moda é moda né", disse uma pessoa. "A modelo é linda, mas o vestido é horroso", opinou outra. "Bem estranho esse vestido", falaram alguns.

Para arrematar o look cheio de atitude e nada convencional, Andressa Suita apostou em óculos escuros com amarração branca e sapatos também na cor branca.

Ainda nos últimos dias, a famosa encantou ao revelar a viagem que fez com Gusttavo Lima e os filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), para Miami, nos EUA.

Veja o look de Andressa Suita em Paris:

Andressa Suita surpreende ao revelar seu peso na balança

A modelo Andressa Suita revelou que teve um Carnaval mais tranquilo com a família em sua mansão. Em seus stories na rede social, a esposa de Gusttavo Lima fez um resumo do feriado que tiveram em casa e revelou como se divertiram em off.

Após mostrar os momentos com os filhos, Gabriel e Samuel, em sua intimidade brincando e assistindo aos filmes, a influenciadora ainda exibiu seu treino na academia completa que tem em seu lar. Além de ostentar seu corpaço torneado em uma selfie no espelho, Andressa Suita aproveitou o look fitness levinho para subir na balança.

Ao subir no objeto, a modelo tirou uma foto de seu peso atual e revelou que está com 56,9 kg, quase 60 kg.