Andressa Suita reaparece na rede social e revela viagem com a família: ''Semana passada''

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, encantou ao mostrar cliques de viagem com o cantor e os filhos

Na última semana, a modelo Andressa Suita (35) viveu momentos inesquecíveis com Gusttavo Lima (33) e os filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), em mais uma viagem nos EUA. Muito ocupada curtindo com eles o local, a influenciadora só exibiu registros dos episódios nesta terça-feira, 28.

Em Miami, a esposa do cantor e ele se jogaram na piscina com os herdeiros e aproveitaram os dias de sol em grande estilo. Inclusive, movimentara-se para o destino de jatinho.

"About last week", escreveu Andressa Suita em inglês, significando "sobre semana passada", revelou ela quando foram tiradas as fotos.

++ Andressa Suita mostra brinquedo de parque que os filhos têm em casa

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a família de elogios. "Lindos e abençoados", admiraram os fãs. "Que delícia", disseram outros.

Veja as fotos da viagem de Andressa Suita e Gusttavo Lima com os filhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita surpreende ao revelar seu peso na balança

A modelo Andressa Suita revelou que teve um Carnaval mais tranquilo com a família em sua mansão. Em seus stories na rede social, a esposa de Gusttavo Lima fez um resumo do feriado que tiveram em casa e revelou como se divertiram em off.

Após mostrar os momentos com os filhos, Gabriel e Samuel, em sua intimidade brincando e assistindo aos filmes, a influenciadora ainda exibiu seu treino na academia completa que tem em seu lar. Além de ostentar seu corpaço torneado em uma selfie no espelho, Andressa Suita aproveitou o look fitness levinho para subir na balança.

Ao subir no objeto, a modelo tirou uma foto de seu peso atual e revelou que está com 56,9 kg, quase 60 kg.