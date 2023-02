Andressa Suita sobe na balança e revela o seu peso atual

No foco!

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, surpreendeu ao compartilhar foto de seu peso na balança

A modelo Andressa Suita (35) revelou que teve um Carnaval mais tranquilo com a família em sua mansão. Em seus stories na rede social, a esposa de Gusttavo Lima (33) fez um resumo do feriado que tiveram em casa e revelou como se divertiram em off.

Após mostrar os momentos com os filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), em sua intimidade brincando e assistindo aos filmes, a influenciadora ainda exibiu seu treino na academia completa que tem em seu lar.

Além de ostentar seu corpaço torneado em uma selfie no espelho, Andressa Suita aproveitou o look fitness levinho para subir na balança.

Ao subir no objeto, a modelo tirou uma foto de seu peso atual e revelou que está com 56,9 kg, quase 60 kg.

Veja os registros de Andressa Suita:

Andressa Suita mostra brinquedo de parque que os filhos têm em casa

A esposa de Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita, mostrou no início de fevereiro que voltou para a rotina agitada com os filhos. Antes de prepará-los para ir à escola, ela gravou a brincadeira que estavam tendo em um cantinho especial da mansão onde moram.

No vídeo rápido feito pela influenciadora, ela exibiu os herdeiros, Gabriel e Samuel, em um carro do Homem-Aranha com vídeo game. O brinquedo, visto normalmente em parques de diversão, roubou a cena no registro da famosa.

Andressa Suita então comentou sobre a rotina. "Mãe já aqui no café, ó criançada as férias acabaram, mais um pouquinho de game e depois escolinha", disse a artista ao surgir com uma xícara de café na mão ao avisar os meninos sobre a tarefa.

Além do carro com vídeo game, os filhos de Gusttavo Lima ainda têm outros veículos dirigíveis para se locomover pela grande propriedade.

Vale lembrar que os herdeiros de Andressa já têm outros carros infantis, como quadriciclos e buggy, que podem chegar ao valor de R$ 24 mil.