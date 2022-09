Filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima ganham carros personalizados

Andressa Suita surpreende ao mostrar os dois filhos dirigindo seus carros infantis na mansão da família

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 19h11

A modelo Andressa Suita (34) surpreendeu seus seguidores ao mostrar um novo momento na rotina dos dois filhos, Gabriel (5) e Samuel (4), frutos do casamento com Gusttavo Lima (33). Nesta segunda-feira, 5, ela revelou que os meninos ganharam carros elétricos infantis personalizados com seus nomes.

As crianças apareceram brincando na área externa da mansão da família com os miniveículos luxuosos. “Mais um brinquedo para tirar a paz da mãe”, disse ela.

Vale lembrar que os filhos de Andressa e Gusttavo já têm outros carros infantis, como quadriciclos e buggy, que podem chegar ao valor de R$ 24 mil.

Gusttavo Lima celebra seu aniversário com os amigos

Gusttavo Lima celebrou o seu aniversário de 33 anos em grande estilo. A celebração aconteceu em sua casa em Goiânia e com contou com vários amigos do artista.

A celebração aconteceu até altas horas e foi muito animada. Ele chamou o DJ KVSH para agitar os convidados com muita música eletrônica e também teve bolo para cantar o Parabéns. Veja aqui as fotos do aniversário do sertanejo.