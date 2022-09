Gusttavo Lima celebra seu aniversário com festa luxuosa em Goiânia

Gusttavo Lima reuniu seus amigos em uma festa agitada no último final de semana para celebrar o seu aniversário de 33 anos

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 18h34

O cantor sertanejo Gusttavo Lima fez uma festa de aniversário luxuosa para celebrar a chegada dos seus 33 anos de vida. A celebração aconteceu em sua casa em Goiânia e com contou com vários amigos do artista.

A celebração aconteceu até altas horas e foi muito animada. Ele chamou o DJ KVSH para agitar os convidados com muita música eletrônica e também teve bolo para cantar o Parabéns.

Na festa, Gusttavo Lima estava acompanhado de sua esposa, a modelo Andressa Suita, com quem teve dois filhos, Gabriel e Samuel.

Veja momentos da festa de aniversário de Gusttavo Lima:

