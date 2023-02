Andressa Suita choca ao mostrar brinquedo de parque em sua mansão

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, impressionou ao mostrar os filhos brincando em carro com vídeo game

A esposa de Gusttavo Lima (33), a modelo Andressa Suita (35), mostrou nesta quarta-feira, 01, que voltou para a rotina agitada com os filhos. Antes de prepará-los para ir à escola, ela gravou a brincadeira que estavam tendo em um cantinho especial da mansão onde moram.

No vídeo rápido feito pela influenciadora, ela exibiu os herdeiros, Gabriel (5) e Samuel (4), em um carro do Homem-Aranha com vídeo game. O brinquedo, visto normalmente em parques de diversão, roubou a cena no registro da famosa.

Andressa Suita então comentou sobre a rotina. "Mãe já aqui no café, ó criançada as férias acabaram, mais um pouquinho de game e depois escolinha", disse a artista ao surgir com uma xícara de café na mão ao avisar os meninos sobre a tarefa.

Além do carro com vídeo game, os filhos de Gusttavo Lima ainda têm outros veículos dirigíveis para se locomover pela grande propriedade.

Vale lembrar que os herdeiros de Andressa já têm outros carros infantis, como quadriciclos e buggy, que podem chegar ao valor de R$ 24 mil.

Veja o carro de vídeo game dos filhos de Andressa Suita e Gusttavo Lima:

Andressa Suita desmente Simaria publicamente: "Você só pode estar zoando!"

Recentemente, a esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita, gerou polêmica nas redes sociais ao desmentir publicamente a fala de Simaria (40) durante uma entrevista que ela deu ao Podcats.

“Não sei porque Gusttavo parou de me seguir, não faço ideia, mas, se eu tiver um pouquinho de ideia, talvez seja por conta da separação. Eu era muito amiga da Andressa e, quando Andressa vem me perguntar o que eu penso sobre o que aconteceu ou eu perguntei para ela sobre o que aconteceu, eu digo para ela: ‘é isso, isso, isso e isso. Você sabe o que tem… Quer continuar? Continua’. Talvez foi lá e falou alguma besteira a mais… Pode ter sido isso”, explicou.

Indignada com a declaração de Simaria, Andressa não ficou quieta e rebateu. “Amada?! Eu te liguei para pedir conselhos? Você só pode estar zoando, não é?”, rebateu Andressa Suita.