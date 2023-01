Gusttavo Lima faz elogios para Andressa Suita: 'Mulher incrível'

Gusttavo Lima faz homenagem no aniversário da esposa, Andressa Suita: 'Minha gata'

O cantor Gusttavo Lima (33) esbanjou romantismo ao celerar o aniversário de sua esposa, a modelo Andressa Suita (35), nesta sexta-feira, 20. Ele compartilhou uma foto dos dois trocando carinhos em um ensaio fotográfico e falou sobre a admiração pela amada.

"Hoje, quero apenas celebrar e desejar um feliz aniversário. Que Deus realize todos os seus sonhos, estar ao seu lado a mais de 10 anos só me trás orgulho e felicidade, acompanhar seu crescimento e ver essa mulher incrível que você se tornou… Obrigado pelos filhos lindos que me destes… Te amo muito, feliz aniversário minha gata… Love You!", disse ele.

Nos comentáris, ela respondeu: “Te amo. Obrigada por tudo! Vem logo ficar com a gente”.

Andressa e Gusttavo são pais de dois meninos, Gabriel (5) e Samuel (4).

Gusttavo Lima faz tatuagem gigante nas costas

Há pouco tempo, o cantor Gusttavo Lima surpreendeu os fãs ao fazer uma tatuagem gigante nas costas. Ele tatuou o desenho de uma cruz sofisticada. “Há muito tempo que eu queria fazer essa tattoo, trabalho sensacional que a galera da Nautica Tattoo Analia Franco executou!”, disse ele.

E completou: “Detalhe, sem dor, os caras tem uma pomadinha mágica que vou te falar viu... Tattoo feita em duas horas, nunca vi nada parecido. Obrigado meus amigos”.