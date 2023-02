Chique e sensual: Veja cinco looks de Andressa Suita para arrasar no verão

Dona de um estilo espetacular, a modelo Andressa Suita arrasa com seu visual chique e sensual nas redes sociais

A modelo Andressa Suita (29), esposa do cantor Gusttavo Lima (33), é dona de um estilo espetacular e sempre arrasa em suas publicações nas redes sociais. Durante o verão, a gata tem abusado dos looks ousados e tem chamado atenção com seu visual chique e sensual.

Mesmo durante a alta estação, a famosa não deixa de lado o visual luxuoso e tem apostado, além de muitas cores, nas grifes internacionais. Seja de biquíni, body ou short soltinho, a musa tem deixado muitos fãs de boca aberta.

Confira abaixo os melhores looks de Andressa Suita para usar no verão:

Cores

Enquanto curtia as férias com a família pelas Bahamas, a modelo abusou dos tons de rosa e compartilhou várias fotos usando combinações de saída de praia e biquíni. Em uma das postagens, ela surgiu apreciando o visual paradisíaco na área externa de um barco.

Ensaio

Em um ensaio para uma marca de moda praia, ela posou para uma sequência de cliques arrasadores em um barco luxuoso. As peças fazem parte de uma colaboração pensada exatamente na sua estética.

Look de show

Acompanhando a agenda do maridão, Andressa usou uma combinação super chique para curtir o evento Buteco em Alto mar. Na ocasião, ela posou na varanda de um cruzeiro em meio a imensidão do mar usando shortinho branco e um body prata.

Sexy

Usando um vestido curtinho verde e uma sandália plataforma, a gata não esqueceu o estilo até no momento de ir à praia. Com uma bolsa da Chanel prateada e um óculos verde, ela surgiu sensualizando para a câmera.

Conforto

Como qualquer mãe de crianças, ela escolheu curtir um dia na piscina usando um look super confortável, mas sem perder seu lado fashion. O conjunto contava com topzinho e shortinho, que deixou em destaque suas pernas bronzeadas.