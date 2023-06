Sem maquiagem, Iza exibe presente romântico do namorado: 'Talismã'

Sem maquiagem e usando calcinha fio-dental, a cantora Iza aparece rebolando ao celebrar presente romântico

A cantora Iza está radiante nesta sexta-feira, 9, ao mostrar um presente romântico que ganhou de seu namorado, Yuri Lima. A estrela apareceu sem maquiagem nas redes sociais e rebolando com calcinha fio-dental enquanto exibia o presentão.

A musa foi presenteada com buquês de flores na cores rosa e branca e ficou encantada. Na legenda do post, ela disse: “Eu te desejo uma sexta gostosa que nem tu. Bom dia, talismã!”. Nos comentários, o namorado dela respondeu: “Eu quero mesmo é uma vida gostosa como tu”.

Ainda nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da artista. “Que mulher”, afirmou um seguidor. “Você é mais gata ainda sem make”, declarou outro. “Coisa mais linda”, escreveu mais um.

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Iza contou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal."Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza fala sobre o desejo de ser mãe

A cantora Iza (32) revelou, em uma entrevista ao Jornal Extra, que planeja ser mãe muito em breve. Recentemente, ela terminou seu casamento de quatro meses com o empresário Sérgio Santos, e, há dois meses, vive um relacionamento com o jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima.

“Quero muito ser mãe… Nossa! sinto como um chamado mesmo, não sei explicar. E acredito que, quando mais cedo tiver, melhor, por causa da energia”, começou.

“Acho que sou uma privilegiada por ser a minha própria chefe. Alinhar a maternidade com a minha vida profissional acaba sendo mais fácil do que se eu tivesse que tirar licença-maternidade trabalhando para alguém”, comentou a cantora, falando sobre a flexibilidade de seu trabalho, o que ajuda a viver uma maternidade tranquila.

Iza ainda falou sobre como sua família apoiou sua decisão. “E eu conto com uma rede de apoio imensa na minha família, que tem uma infinidade de mulheres. Minha mãe já está quase aposentada, ela poderia estar comigo o tempo inteiro, ajudando a cuidar dos meus filhos. Mulheres que desejam gestar acabam criando muitas expectativas sobre como vai ser, né?”, explicou.