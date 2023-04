Iza toma decisão sobre maternidade: ‘Com ou sem marido’

Cantora Iza, que namora há dois meses jogador Yuri Lima, decide que deve ser mãe em breve

A cantora Iza (32) tomou uma decisão para lá de importante! Durante uma entrevista ao Jornal Extra, a famosa revelou que planeja ser mãe muito em breve. Recentemente, ela terminou seu casamento de quatro meses com o empresário Sérgio Santos, e, há dois meses, vive um relacionamento com o jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima.

Mas, o que menos importa para a artista no momento é alguém para ser pai de seus filhos. Bastante decidida, Iza revelou que quer se tornar mãe, independente de ter ou não um marido. “Quero muito ser mãe… Nossa! sinto como um chamado mesmo, não sei explicar. E acredito que, quando mais cedo tiver, melhor, por causa da energia”, começou.

“Acho que sou uma privilegiada por ser a minha própria chefe. Alinhar a maternidade com a minha vida profissional acaba sendo mais fácil do que se eu tivesse que tirar licença-maternidade trabalhando para alguém”, comentou a cantora, falando sobre a flexibilidade de seu trabalho, o que ajuda a viver uma maternidade tranquila.

Iza ainda falou sobre como sua família apoiou sua decisão. “E eu conto com uma rede de apoio imensa na minha família, que tem uma infinidade de mulheres. Minha mãe já está quase aposentada, ela poderia estar comigo o tempo inteiro, ajudando a cuidar dos meus filhos. Mulheres que desejam gestar acabam criando muitas expectativas sobre como vai ser, né?”, explicou.

“Não sei como o meu corpo reagiria, se poderia ser (parto) normal ou não. Mas eu tenho muita vontade de engravidar. E eu vou ser mãe, se Deus quiser, em breve. Com ou sem marido”, completou a cantor Iza

Yuri Lima relembra cliques românticos ao lado de Iza

O jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima (28) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos ao lado de sua namorada, a cantora Iza. Em um dos cliques, o casal aparecem se abraçando, enquanto o atleta segura o bumbum da namorada. “Bom que cê chegou”, escreveu o meio-campista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.