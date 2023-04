Yuri Lima relembra cliques românticos ao lado de Iza

Jogador de futebol do Mirassol, Yuri Lima compartilha fotos com Iza que deram o que falar na internet

Na noite deste domingo, 9, o jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima (28) compartilhou em suas redes sociais algumas fotos ao lado de sua namorada, a cantora Iza (32). As imagens são as mesmas que deram o que falar na internet, que a artista publicou há um tempo atrás.

Os cliques mostram o meio-campista e a cantora curtindo o dia de folga na piscina, surgindo em um momento de muito romance e intimidade, que deixou os internautas completamente apaixonados pelo casal de pombinhos. Em uma das fotos, Yuri e Iza aparecem se abraçando, enquanto o atleta segura o bumbum da namorada.

“Bom que cê chegou”, escreveu o meio-campista, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Iza, claro, não deixou isso passar e respondeu à declaração à altura: “Te amo, gostoso!”, declarou a cantora, nos comentários da postagem do amado.

Os comentários da publicação foram inundados de elogios para o casal que é considerado por muitos os usuários como ‘casal do ano’. “Eu também olho assim para a bunda dela e olha que nunca vi ao vivo. Para mim, você namora a 1 do Brasil”, brincou a influenciadora Petra Mattar. “Mó paz”, brincou outra. “Merece essa felicidade irmão, feliz demais por você! Casal lindo”, exaltou um amigo do jogador.

Veja a publicação do jogador de futebol do Mirassol Yuri Lima, mostrando momento de intimidade e romance com a cantora Iza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)



Iza comemora o namoro com Yuri Lima

Em entrevista na revista CARAS, a cantora Iza contou sobre o seu namoro com Yuri Lima. Os dois estão juntos há poucos meses e os fãs torcem pelo novo casal. "Meu namoro ganhou uma proporção maior do que eu realmente poderia imaginar. De verdade, fico muito agraciada com o carinho que o público tem, posso dizer que estou muito feliz e que o Yuri é um presente que eu precisava na minha vida há muito tempo", disse ela.

Além disso, ela contou o que espera deste ano em sua vida. "Eu passei por momentos de transformações no fim de 2023 e posso dizer que eu estou em minha fase mais plena, de me permitir ser quem eu sou e de viver as minhas próprias escolhas. Cada hora sonho e quero uma coisa diferente. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, independentemente das expectativas dos outros: se querem álbum novo, se querem que eu case... Me forço a ser quem a IZA quer ser!", comentou.