Sem camisa, Thiaguinho chama atenção ao exibir braços musculosos: "Tá fortão"

Thiaguinho(39) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para mostrar para os seus seguidores como está curtindo as férias.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor compartilhou algumas fotos sem camisa e contou que está aproveitando o período longe dos palcos para cuidar da mente e do corpo. Em algumas imagens, ele exibe os braços musculosos ao posar à beira da piscina e também durante um treino no parque.

"Cuidando de mim! Corpo & Mente! Treinin… Piscininha… Berço… Oração… Violão… Meditação… BBB… Tô nessa pegada! Kkkkkk Tô ausente daqui por motivos de FÉRIAS! E tá uma delícia…", contou o artista, dando detalhes da programação das férias.

Depois, Thiaguinho confessou que está com saudade de se apresentar para os fãs, mas ressaltou que descansar também é importante para que ele volte com tudo para cumprir sua agenda de shows. "Saudade já de cantar? CLARO! Mas esse descanso é necessário também! Já, já tamo de volta com THudo! Vou voltar pra piscina… FUI!", completou.

Nos comentários, os internautas elogiaram a boa forma do cantor. "Você é perfeito, Thiago", disse uma seguidora. "Tá fortão. O treino está pesado hein. Descanse, meu ídolo", falou outro. "Tá fortão. O treino está pesado hein. Descanse, meu ídolo", comentou uma fã.

A namorada de Thiaguinho, a ex-BBB Carol Pexinho (37), também deixou uma mensagem para o amado. "Como é lindo siminino. Tão feliz em te ver feliz e se cuidando!!!! Te amo, meu amor. Aproveita suas férias merecidas!!!", escreveu ela.

