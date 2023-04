Sem camisa, ex-BBB Paulo André chama atenção ao exibir corpão sarado: "Passando mal"

O ex-BBB Paulo André ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpão sarado enquanto tomava sol

O ex-BBB Paulo André(24) arrancou suspiros ao compartilhar algumas fotos exibindo seu corpo sarado nas redes sociais nesta segunda-feira, 17.

Em seu perfil oficial no Instagram, o atleta olímpico e ex-participante do BBB 23 ganhou elogios ao postar duas fotos em que aparece tomando sol, sem camisa, e exibindo sua barriga sarada e seus braços musculosos.

Ao dividir os registros, ele mostrou que já está em clima de feriado, mas não revelou onde está aproveitando os dias de descanso. "Feriado de muito sol por aqui", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Isso é um deus", disse uma seguidora. "Boy bonito do caramba", afirmou outra. "Gato demais", comentou uma fã. "Sorriso mais lindo não existe", observou mais uma. "Tô passando mal", falou uma admiradora.

Confira as fotos de Paulo André sem camisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Volta às competições

Paulo André já tem data para voltar a competir. O ex-BBB disse que tem treinado para disputar competições no fim de março. Em véspera de ano olímpico, o velocista tem se orgulhado de seus resultados nos treinos.

"Vocês que me acompanham estão vendo meu esforço no dia a dia, o quanto estou me dedicando. Minha missão era voltar a treinar em alto rendimento, e consegui. Todo esse esforço não está sendo em vão, estou treinando para valer. Não estou treinando para manter o físico e a saúde, até porque alto rendimento não é saúde. Este é um ano cheio, importante, de grandes competições e que antecede o ano olímpico. A gente que visa as Olimpíadas de 2024, em Paris, tem que mandar muito bem", disse ele em um trecho da publicação.

