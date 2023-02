Paulo André anuncia volta às competições e mira ouro olímpico: "Focado"

Paulo André disse ainda que tem dificuldade de conciliar a carreira na moda, música e no esporte

Paulo André (24) já tem data para voltar a competir. O ex-BBB disse que tem treinado para disputar competições no fim de março.

Em véspera de ano olímpico, o velocista tem se orgulhado de seus resultados nos treinos.

"Vocês que me acompanham estão vendo meu esforço no dia a dia, o quanto estou me dedicando. Minha missão era voltar a treinar em alto rendimento, e consegui. Todo esse esforço não está sendo em vão, estou treinando para valer. Não estou treinando para manter o físico e a saúde, até porque alto rendimento não é saúde. Este é um ano cheio, importante, de grandes competições e que antecede o ano olímpico. A gente que visa as Olimpíadas de 2024, em Paris, tem que mandar muito bem", começou ele.

Ele também explicou que não depende exclusivamente do seu esforço voltar às competições.

"O atleta de alto rendimento está sujeito a qualquer coisa, e a lesão é um dos principais empecilhos que a gente enfrenta, mas são inúmeras coisas que a gente enfrenta para chegar no nosso objetivo. Tudo pode acontecer, mas estou focado. Mês que vem, no fim do mês, a gente já tem algumas competições para entrar e fazer um bom resultado, voltar bem. Eu tenho evoluído bastante, eu e meu treinador temos tido respostas muito positivas. Hoje foi uma dessas respostas no treino. A gente fez um treino muito bom, de velocidade, e os números não mentem", acredita.

Paulo André tem tido dificuldades para conciliar o esporte com seu futuro na moda e na música

"São planos que vão acontecer, estou trabalhando para isso, mas tudo no tempo certo. Costumo trabalhar com bastante paciência em tudo que eu faço porque gosto de entregar o meu melhor. Hoje estou muito focado no atletismo, mas sei que se gerou muita expectativa, principalmente na música. Mas vai acontecer, até porque até eu quero treinar ouvindo minha música. Espero que vocês estejam torcendo muito para eu continuar trazendo medalhas para o Brasil e tentar buscar esse sonho olímpico, que já existe, mas a gente briga por mais", concluiu Paulo André.