Paulo André deseja sorte aos novos BBBs e relembra trajetória: “Faria tudo de novo”

Na véspera da Casa de Vidro, Paulo André deu conselho para os brothers do BBB 23 e relembrou sua participação no programa

O ex-BBB Paulo André (24) aproveitou a proximidade da estreia da edição de 2023 para mandar um recado aos novos participantes do programa, além de publicar um texto emocionante sobre a sua trajetória na última edição do Reality: “E se eu faria tudo de novo? FARIA MERMOOO!”, escreveu o vice-campeão empolgado.

O brother publicou uma foto ao lado do filho, ainda no aeroporto, antes de embarcar para o desafio. Na legenda, Paulo destacou a incerteza em sua decisão: “Deixando a coisa mais preciosa do mundo pra mim, meu filho com 4 meses. foi loucura mas sabia que era uma oportunidade de conquistar tudo que ele merece. até ao entrar no avião eu ainda tinha dúvidas e medos”, desabafou.

P.A, como é conhecido pelos fãs, teve um caso com a atriz e influenciadora Jade Picon (21) durante o programa, e relembrou sua jornada: “A única coisa que me confortava e me encorajava era o meu coração, confiei nele de olhos fechados pois sei que é um coração do bem e que isso bastava pra fazer uma boa trajetória nesse jogo. E deu certo, muito certo”, contou na legenda.

O medalhista olímpico também aproveitou para agradecer sua fiel torcida, que o levou até o segundo lugar do reality: “Hoje posso proporcionar ao meu filho e a minha família muitas coisas boas! E eu, conquistei muito amor, positividade, realizei MUITOS sonhos nesse pouco tempo e tenho os melhores fãs do mundo que me apoiam em cada passo que eu dou”, escreveu com gratidão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo André 🏁 (@iampauloandre)

Quanto aos novos participantes, André, que agora assistirá ao jogo da perspectiva de espectador, destacou que não tem muitas dicas, mas que deseja boa sorte a todos e aconselhou: “Se joguem”.

Boninho revela data de estreia da Casa de Vidro, mas apaga o vídeo

Spoiler! O diretor de TV, Boninho (61), deixou os fãs de BBB com o coração apertado nesta segunda-feira, 9. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, informações sobre a Casa de Vidro foram reveladas: sua estreia seria na terça-feira, 10, no Via Parque Shopping, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Após 15 minutos da publicação, o vídeo foi excluído e fez com que os internautas ficassem confusos.