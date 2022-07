Sem camisa, Cauã Reymond exibe os músculos em foto na praia

Cauã Reymond eleva a temperatura das redes sociais ao ostentar seu abdômen definido na praia

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 19h49

O ator Cauã Reymond (42) deixou os fãs babando ao mostrar o seu corpo sarado nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 14, o artista mostrou as fotos de suas férias na praia e apareceu sem camisa.

Só de bermuda de banho, ele ostentou o peitoral e o abdômen definido ao posar na frente do mar cristalino. “Divertimento”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza do galã. “É muito lindo”, disse um seguidor. “Que gato”, declarou outro. “Maravilhoso”, contou mais um.

Filha de Cauã Reymond emociona os internautas

Há poucos dias, Sofia e Mariana emocionaram a internet com uma interação carinhosa delas. Mariana foi alvo de críticas na internet e Sofia deu um show de maturidade ao escrever uma carta para a modelo.

“Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari sempre que alguém te chamar de feia não acredita, porque você é tão linda que parece uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta e eles não entenderam”, disse Sofia no bilhete.

“Agora vou sair do Instagram e viver a vida. Sabedorias de Sofia”, escreveu Mariana na legenda da publicação, que deixou os fãs babando.