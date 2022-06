Filha de Cauã Reymond escreve carta carinhosa para Mariana Goldfarb: ''Parece uma fada''

Modelo Mariana Goldfarb mostra linda carta que ganhou de Sofia, filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 07h10

A modelo Mariana Goldfarb (32) encheu seu feed de amor ao compartilhar um recado que recebeu da enteada!

Na última terça-feira, 07, a influenciadora digital mostrou que a relação com Sofia (10), filha de Cauã Reymond (42) e Grazi Massafera (39), é de muito carinho, e publicou uma foto de uma cartinha que recebeu da menina, cheia de elogios e dizendo que a ama.

“Sai do Instagram e vai viver a vida! Tia Mari sempre que alguém te chamar de feia não acredita, porque você é tão linda que parece uma fada. Te amo muito e eles/elas só estão com inveja porque você já saiu da fase da lagarta e eles não entenderam”, disse Sofia no bilhete.

“Agora vou sair do Instagram e viver a vida. Sabedorias de Sofia”, escreveu Mariana na legenda da publicação, que deixou os fãs babando.

"Minha menina, tenho tanto orgulho!", babou a mãe coruja Grazi Massfera nos comentários do post. "Meu Deus, que sabedoria", disse Fernanda Gentil. "Que amor, meu Deus", declarou uma fã. "Ô mô Deuso, que fofura!!!", destacou outra. "Coisa mais linda!!! Crianças e suas grandezas…", comentou mais uma.

Vale ressaltar que Cauã e Grazi ficaram juntos durante 7 anos e terminaram em 2013. Já o galã e Mariana, começaram a namorar em 2016 e oficializaram a união em uma cerimônia intimista em Minas Gerais, em 2019.

Cauã Reymond comemora 'Dia Mundial do Meio Ambiente'

Recentemente, Cauã Reymond usou suas redes sociais para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. O ator compartilhou registros em meio à natureza e falou sobre a importância de preservar o nosso planeta. "Dia Mundial do Meio Ambiente. A responsabilidade de como será o futuro do nosso planeta é de todos nós!", disse ele.

