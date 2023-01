Sandra Annenberg surge sem maquiagem em selfie: 'Nada a esconder'

Sandra Annenberg reflete sobre o passar do tempo ao aparecer de rosto lavado em nova foto: 'Ver as marcas da minha história'

A apresentadora Sandra Annenberg (54) tirou toda a maquiagem para fazer uma selfie mostrando a sua beleza natural. Ela aceitou um desafio da artista Mika Lins paramostrar a idade que tem e apareceu de rosto lavado nas redes sociais. A comunicadora compartilhou uma selfie em preto e branco com o rosto sem retoques.

Na legenda, a jornalista refletiu sobre o passar do tempo e o envelhecimento. "Cara lavada, de sono e cabelo molhado. Tenho idade: 54 anos, 7 meses e 17 dias", disse ela.

E completou: "Conto cada um dos segundos, minutos e horas vividos. A cada dia um novo aprendizado pra somar. Adoro ver o tempo passar no meu rosto, me olhar no espelho e ver as marcas da minha história. Nada a esconder, pelo contrário!".

Atualmente, Sandra Annenberg apresenta o programa Globo Repórter nas noites de sexta-feira da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandra Annenberg (@sandra.annenberg.real)

Sandra Annenberg revela seu desejo para 2023

Em entrevista na Revista CARAS, Sandra Annenberg conta o que espera de 2023.“Sou uma otimista incorrigível. Sempre acho que tudo pode melhorar. Vou dançando conforme a música. Promessa de novo ano: viver um dia de cada vez e tirar o melhor de cada acontecimento”, reflete.

Além disso, ela relembrou o que aconteceu de marcante em 2022. “Consegui fazer duas reportagens para o Globo Repórter. Começamos a sair do casulo. E uma vitória: minha mãe teve uma melhora expressiva depois da implantação de uma válvula no cérebro. Ela sofre de hidrocefalia e Alzheimer. Com a cirurgia, conseguiu recuperar muito da cognição”, comemorou.