As resoluções de Sandra Annenberg

No comando da Retrospectiva 2022, Sandra Annenberg revive ano histórico

Já dá para ficar com saudade de 2022? No comando da Retrospectiva do ano na Globo, gravada no Museu Nacional, no Rio, incendiado em 2018, Sandra Annenberg (54) faz um balanço de tudo o que ela e todos os brasileiros viveram.

“Claro que todos os anos tem acontecimentos importantes, mas neste ano teve muitos mais. Destacaria dois: as eleições, com respeito à Constituição, e o sofrimento com a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ficamos tristes, mas, pelo menos, o Brasil se uniu novamente para torcer”, opina a jornalista.

No âmbito pessoal, Sandra só tem motivos para sorrir e celebrar. “Consegui fazer duas reportagens para o Globo Repórter. Começamos a sair do casulo. E uma vitória: minha mãe teve uma melhora expressiva depois da implantação de uma válvula no cérebro. Ela sofre de hidrocefalia e Alzheimer. Com a cirurgia, conseguiu recuperar muito da cognição”, comemora.

O que espera para 2023? Tudo de melhor. “Sou uma otimista incorrigível. Sempre acho que tudo pode melhorar. Vou dançando conforme a música. Promessa de novo ano: viver um dia de cada vez e tirar o melhor de cada acontecimento”, reflete.