Samara Felippo abandona os fios grisalhos e exibe novo visual: "Ficou assim"

Samara Felippo compartilhou o resultado nas redes sociais e recebeu elogios dos fãs

Samara Felippo (44) compartilhou uma novidade com os fãs, ela está de visual novo. A atriz apareceu com um body laranja megacavado e dancinha sensual para mostrar seu antes e depois.

A artista, que estava cultivando os fios grisalhos, decidiu radicalizar e acabou pintando as madeixas novamente, passando para o time das morenas iluminadas, com os cabelos repicados e de franjinha.

"Não tive muito tempo de editar…. Ficou assim!", legendou ela na publicação feita nas redes sociais. Logo, os fãs reagiram: "Gatíssima", disse uma. "Linda", escreveu outra. "Amei!", afirmou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Samara Felippo (@sfelippo)

Samara Felippo já recebeu críticas por assumir cabelos brancos

Samara Felippo já se pronunciou nas redes sociais após receber diversas críticas depois que assumiu o visual com cabelos brancos. Em uma publicação compartilhada no feed do Instagram, a artista rasgou o verbo e desabafou.

"Eu me olho hoje e vejo uma mulher livre, divertida, linda, madura, relativamente segura, pelo menos isso que eu tento me ensinar todos os dias: “seja o que você quer ser”, vejo uma mãe incrível, uma atriz com 26 anos de carreira, potente e cheia de vida. Por que a sociedade insiste em rotular, rejuvenescer mulheres o tempo todo? Cremes “anti-rugas”, “ANTI- age”. É tudo ANTI você envelhecer. ANTI sua liberdade, ANTI seu corpo, ANTI suas marcas", iniciou ela.

E prosseguiu: "Não tenho NADA contra autocuidado, bem estar do nosso corpo, mas é tudo ANTI sermos nós, mulheres principalmente pós os 40. Puxa aqui, preenche ali, pinta a raiz, lipa, depila, tira essa mancha, não usa essa roupa fica ridículo, NÃO ENVELHEÇA! Eu/sociedade como atriz então me cobro todos os dias. Antes de ir no Faustão eu pensei inúmeras vezes em pintar o cabelo, por que? Ainda. Por que? Escrevo, milito, luto, me curo e ainda assim, penso e repenso em aparecer em rede nacional como uma mulher no auge dos seus 44 anos com os cabelos brancos. E veja bem: pintaria sem problemas pra um novo personagem. Mas a questão não é essa", continuou.