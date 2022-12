Samara Felippo investiga doença e alerta fãs: "Muito importante"

Samara Felippo falou sobre exames de rotina em bate-papo com os fãs nas redes sociais

A atriz Samara Felippo (44) usou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 26, para aconselhar os fãs a realizarem exames de rotina.

Ela disse que está fazendo exames para investigar um possível endometrioma, cistos de endometriose que se formam nos ovários.

"Já fizeram uma ressonância magnética nuclear pélvica com contraste?", perguntou a atriz. "É muito importante. Estou fazendo pois no meu exame de rotina na Gineco ela ficou desconfiada de um Endometrioma, eu nem sabia que existia. Mas só vou saber certinho, pós esse exame", completou.

Samara Felippo reage após receber críticas por assumir cabelos brancos: "É duro envelhecer!"

Samara Felippo resolveu se pronunciar na web após receber diversas críticas depois que assumiu o novo visual com os cabelos brancos. Em uma publicação compartilhada no feed do Instagram, a artista rasgou o verbo e desabafou.

"Eu me olho hoje e vejo uma mulher livre, divertida, linda, madura, relativamente segura, pelo menos isso que eu tento me ensinar todos os dias: “fod@-se os outros, seja o que você quer ser”, vejo uma mãe incrível, uma atriz com 26 anos de carreira, potente e cheia de vida. Por que a sociedade insiste em rotular, rejuvenescer mulheres o tempo todo? Cremes “anti-rugas”, “ANTI- age”. É tudo ANTI você envelhecer. ANTI sua liberdade, ANTI seu corpo, ANTI suas marcas", iníciou ela.

E prosseguiu: "Não tenho NADA contra autocuidado, bem estar do nosso corpo, mas é tudo ANTI sermos nós, mulheres principalmente pós os 40. Puxa aqui, preenche ali, pinta a raiz, lipa, depila, tira essa mancha, não usa essa roupa fica ridículo, NÃO ENVELHEÇA! Eu/sociedade como atriz então me cobro todos os dias. Antes de ir no Faustão eu pensei inúmeras vezes em pintar o cabelo, por que? Ainda. Por que? Escrevo, milito, luto, me curo e ainda assim, penso e repenso em aparecer em rede nacional como uma mulher no auge dos seus 44 anos com os cabelos brancos. E veja bem: pintaria sem problemas pra um novo personagem. Mas a questão não é essa", continuou.