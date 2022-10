Romulo Estrela encanta ao surgir combinando look com o filho: ''Quanto estilo''

Ator Romulo Estrela publica vídeo em que aparece usando o mesmo look do filho, Théo

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 12h00

O ator Romulo Estrela (39) encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo ao lado de seu filho nas redes sociais na terça-feira, 25!

No registro, publicado em seu perfil no Instagram, o intérprete do hacker Oto na novela das nove Travessia, de Gloria Perez, apareceu fazendo poses com o herdeiro Theo, de 6 anos, fruto de seu casamento com Nilma Quariguasi.

Esbanjando estilo, pai e filho surgiram com o mesmo look, calça preta, tênis, camiseta e jaqueta jeans, e exibiram a produção enquanto Nilma filmava. "Igual que nem. Quantos biscoitos essa dupla merece?", disse Romulo Estrela na postagem.

Nos comentários, os fãs elogiaram pai e filho e comentaram sobre o crescimento de Theo. "Daqui a pouco ele tá passando a Nilma, como tá crescendo rápido", "Que lindos, como o Theo está grandão e lindo", "Ahhh naooo, gente que lindooooo, que presençaaa, quanto estiloooo!! Ahhh, e tu também, Romulo", "Que garoto talentoso, puxou o pai", "Que lindos", "Merecem todos os biscoitos", disseram os admiradores.

Confira o look de Romulo Estrela e do filho Theo:

Romulo Estrela mostra bastidores de 'Travessia'

Recentemente, Romulo Estrela usou usas redes sociais para exibir um pouco de como foram os bastidores da gravação da novela Travessia, em que é um dos protagonistas. O ator dividiu com seus seguidores uma série de momentos descontraídos e divertidos que viveu durante o último final de semana. Nas imagens, o ator aparece sem camisa no camarim, comendo sua marmita, contracenando com Lucy Alves (36), enquanto ouviam a trilha sonora da novela Rei do Gado e até esbanjando estilo ao mostrar seu tênis brilhante, que fazia parte do figurino.

