Protagonista em Travessia, Romulo Estrela divide com os fãs bastidores de gravação da novela

Romulo Estrela compartilhou com seus seguidores um pouco de como foram as gravações de Travessia durante o final de semana

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 13h24

Nesta segunda-feira, 19, Romulo Estrela (38) usou usas redes sociais para exibir um pouco de como foram os bastidores da gravação da novela Travessia, onde ele é um dos protagonistas. O ator dividiu com seus seguidores uma série de momentos descontraídos e divertidos que viveu durante o último final de semana.

Nas imagens, o ator aparece sem camisa no camarim, comendo sua marmita, contracenando com Lucy Alves (36), enquanto ouviam a trilha sonora da novela Rei do Gado e até esbanjando estilo ao mostrar seu tênis brilhante, que fazia parte do figurino.

Na legenda, o artista escreveu: "Resuminho do fim de semana gravando. Arrasta aí, tem desde Lucy Alves ouvindo trilha do Rei do gado até meu tênis massa de kriptonita que brilha".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindeza!", disse um. "Amando forte seus momentos com a Lucy, que parceria!", escreveu outro. "Que delícia", falou um terceiro.

Confira as fotos que Romulo Estrela publicou, mostrando os bastidores de Travessia:

