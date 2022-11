Rita Guedes exibe corpão ao ser fotografada só de biquíni fininho

Aos 50 anos, Rita Guedes aposta no biquíni mínimo para renovar o bronzeado em dia na praia

14/11/2022

A atriz Rita Guedes (50) aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado ao ar livre. A beldade apareceu só de biquíni preto nada básico ao ver vista caminhando na orla do Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 14.

A artista deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga sarada ao posar com o look preto fininho e completar o visual com óculos de sol.

Na telinha, Rita Guedes pode ser vista atualmente na série Arcanjo Renegado, produzida pelo Globoplay, e no programa de humor Tô de Graça, exibido pelo canal fechado Multishow.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Rita Guedes revela que vai largar um vício

Recentemente, Rita Guedes contou para os fãs que tem o objetivo de parar de fumar. A atriz, que costumava fumar cigarro ocasionalmente, revelou os internautas que decidiu largar o vício de vez. "Muitas decisões e promessas costumam acontecer na segunda-feira. Fazer dieta, parar de fumar...", refletiu ela.

"Eu fumava cigarro muito de vez em quando, e decidi parar em definitivo hoje! E vocês, alguma promessa começando hoje?!", completou a famosa, querendo saber as promessas dos fãs.