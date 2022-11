Rita Guedes revela que vai parar de fumar: "Em definitivo"

Nas redes sociais, a atriz Rita Guedes revelou que decidiu parar de fumar de vez

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 17h34

Rita Guedes (50) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para dividir com os seguidores uma importante decisão que tomou.

A atriz, que costumava fumar cigarro ocasionalmente, revelou os internautas que decidiu largar o vício de vez. "Muitas decisões e promessas costumam acontecer na segunda-feira. Fazer dieta, parar de fumar...", refletiu ela.

"Eu fumava cigarro muito de vez em quando, e decidi parar em definitivo hoje! E vocês, alguma promessa começando hoje?!", completou a famosa, querendo saber as promessas dos fãs.

Os seguidores parabenizaram Rita pela atitude e também revelaram suas promessas. "Parabéns, seu pulmão vai ficar super feliz por você", disse uma fã. "Cuidar da saúde é uma das minhas promessas que comecei este ano", revelou outra. "Parabéns por sua decisão. Eu pretendo voltar a fazer exercícios", falou uma terceira.

Confira a publicação de Rita Guedes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Guedes (@ritaguedes)

Rita Guedes exibe corpaço

Recentemente, Rita arrancou suspiros em sua rede social com um novo clique arrasador. A famosa apareceu usando um look curtinho e chamou a atenção com suas curvas torneadas. No registro, a atriz surgiu vestindo um cropped rosa decotado e roubou a cena ao deixar seu decote à mostra. Além disso, a artista exibiu um pouco de sua barriga sarada no clique tirado de baixo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!