Aos 50 anos, Rita Guedes exibe corpaço fora do comum ao apostar em cropped: ''Isso é crime''

Atriz Rita Guedes ostentou decote e barriga sarada ao usar top curtinho e arrasaou na rede social

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 07h39

A atriz Rita Guedes (50) arrancou suspiros em sua rede social com um novo clique arrasador. Nesta segunda-feira, 17, a famosa apareceu usando um look curtinho e chamou a atenção com suas curvas torneadas.

No registro compartilhado pela loira, ela surgiu vestindo um cropped rosa decotado e roubou a cena ao deixar seu decote à mostra. Além disso, a artista exibiu um pouco de sua barriga sarada no clique tirado de baixo.

Ao esbanjar seu corpaço escultural, Rita Guedes logo arrancou vários elogios de seus seguidores que se mostraram admirados com sua beleza deslumbrante.

"Isso é crime... Tentativa de me matar do coração aqui", brincaram os internautas. "Deusa! Mais bela que aurora boreal", escreveram outros.

Veja a foto de Rita Guedes de cropped:

Aos 50 anos, Rita Guedes renova o bronzeado ao ir à praia de biquíni fio-dental

A atriz Rita Guedes exibiu toda a sua beleza natural ao curtir um passeio na praia recentemente. Ela apareceu só de biquíni branco e vermelho ao renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Sozinha, a artista foi vista deitada na areia ao aproveitar o momento especial. Nas redes sociais, ela exibiu as fotos que fez durante o passeio e refletiu.

