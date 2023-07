Relembre vezes em que Alessandra Negrini deixou os fãs babando com poses e looks provocantes

Alessandra Negrini acumula mais de 5 milhões de seguidores em seu Instagram; veja fotos

A atriz Alessandra Negrini (52) costuma chamar atenção nos seus trabalhos em séries, filmes e novelas, e também por sua beleza exibida nos cliques que compartilha em seu perfil oficial do Instagram. A artista, que esteve recentemente no ar em Travessia, costuma deixar seus mais de 5 milhões de seguidores babando ao surgir com looks e poses provocantes.

Recentemente, ela chamou a atenção ao compartilhar um compilado de fotos de sua viagem para Nova York, nos Estados Unidos. Alessandra Negrini surgiu vestindo apenas uma calcinha preta e uma regata branca , posando de costas para a câmera enquanto estava na frente de uma janela. "Ny pics", escreveu a musa na legenda da publicação.

Em meados de maio, a artista arrancou suspiros dos fãs e admiradores ao compartilhar outra sequência de fotos vestindo apenas uma lingerie preta. Nas imagens, ela tira selfies em frente a um espelho, que mostra seu corpo de costas. Na legenda da publicação, Alessandra Negrini usou apenas os emojis de coração vermelho e fogo.

Já no Carnaval deste ano, a atriz chamou atenção ao compartilhar uma sequência de looks. Usando um top de renda por cima de um biquíni e um short cavado combinado com uma meia arrastão, Negrini chamou atenção de muitos seguidores. Antes, havia se tornado alvo de críticas pela roupa escolhida para desfilar no bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo.

Leia também:Quantos filhos tem Alessandra Negrini? Atriz já foi casada com cantor famoso

Até quando está com tédio Alessandra Negrini consegue deixar todos encantados com sua beleza. Em junho do ano passado, ela arrancou diversos elogios dos seguidores ao posar vestindo apenas uma camisa e escrever na legenda: "A sequência poderia chamar: Dane-se o mundo ou ajoelha e agradece. Pode ser? Quem nunca fez selfie pra enganar o tédio?".

Em outubro de 2021, ela também encantou os seguidores ao compartilhar selfies tiradas no espelho, vestindo apenas um sutiã de renda branco. "Recuerdos mexicanos", escreveu ela em espanhol. Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a artista. "Que isso, perfeita", disse um. "Maravilhosa", escreveu outro. "A lindeza em pessoa", completou um terceiro.

CONFIRA AS FOTOS DE ALESSANDRA NEGRINI:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)