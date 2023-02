Samara Felippo reage após Alessandra Negrini ser detonada por look no Carnaval: "Sério?"

Samara Felippo reage após Alessandra Negrini ir para bloco com look ousado aos 52 anos

A atriz Samara Felippo mostrou toda a sua personalidade nesta segunda-feira, 14, ao sair em defesa da musa Alessandra Negrini. É que ela está sofrendo críticas por ter usado um look polêmico em um bloco de Carnaval.

Aos 52 anos, a atriz de Travessia apostou em um decote generoso para cair na folia. Ela compartilhou vários cliques nas redes sociais, o que rendeu comentários negativos de alguns seguidores.

Perplexa, Samara Felippo defendeu a amiga. "Sério que alguém teve a audácia de criticar a Alessandra Negrini no carnaval? Eu li isso mesmo?? Uma das mais deusas das deusas! Essa galera só pode estar de sacanagem! Mas, sociedade jovencêntrica, né? A mulher depois dos 40 só pode mesmo ousar na limpeza da casa. Meu c*!", disparou ela.

A atriz ganhou muitos elogios pela postura e estimulou que outras mulheres também defendessem Negrini. "Agora estão criticando gostosas por serem gostosas", ironizou um. "Infelizmente tem gente pra tudo... Os mal amados estão aí para criticar!", disse outro.

O LOOK

A atriz Alessandra Negrini (52) caprichou na produção para curtir um bloquinho neste domingo, 12, em São Paulo. Com um look vermelho ousado, a famosa ostentou seu corpaço escultural e roubou a cena com sua beleza. Nos registros publicados em sua rede social, a artista, que está no ar em Travessia, impressionou ao surgir vestindo um macacão vermelho bem decotado e com transparência.