Rainer Cadete surge totalmente sem roupas em foto ao ar livre

Rainer Cadete curte banho em lagoa e aparece sem roupa em foto perto da natureza

O ator Rainer Cadete aproveitou um dia de sol para curtir um banho de cachoeira e em uma lagoa no meio das pedras. O artista registrou o passeio com fotos nas redes sociais e uma das imagens roubou a cena. Isso porque ele apareceu totalmente sem roupas.

O artista apareceu do jeito que veio ao mundo ao posar sentado em uma pedra sem roupa de banho.

Na legenda, ele refletiu sobre o passeio perto da natureza. "O nome desse lugar é “buraco do macaco”, em Bodoquena (MS), mas pode ser chamado também de “um pedaço do paraíso"", disse ele.

Nos comentários, ele recebeu elogios dos fãs. “Que homem”, declarou um seguidor. “Meu bem, que coxão”, escreveu outro. “Que foto mais linda, achei conceitual”, declarou mais um.

Rainer Cadete fala sobre a sua sexualidade

Em uma conversa com os fãs, Rainer Cadete respondeu perguntas sobre a sua sexualidade."Você já se declarou uma pessoa de sexualidade fluida. O que significa isso para você?", questionou um internauta. Rainer respondeu: "Sexualidade para mim é sobre isso: fluidez. É uma coisa muito mais líquida, que vai fluindo e tomando formas, do que algo sólido, que a gente encaixa numa gaveta ou pendura num quadro", filosofou. "A minha vivência me mostrou que eu sou capaz de amar, independente do sexo, do gênero. Quando eu falo que a minha sexualidade é fluida, é porque ela pode fluir", acrescentou ele.

Em outra pergunta, um fã quis saber se o ator se considerava pansexual, já que é a definição para quem se relaciona com pessoas independente de gênero. "Sim, dá pra dizer que eu sou pan", revelou ele, que aproveitou para fazer uma crítica. "Vale lembrar que eu acredito que a sexualidade é algo muito pessoal. Muitas vezes a gente fica com uma ansiedade em relação à sexualidade do outro. Eu vivi isso na minha pele. Às vezes você é uma criança um pouco mais sensível e as pessoas já dizem que você é gay. Às vezes, você nem teve uma experiência ainda e a sociedade já tá te apontando como isso, como aquilo, ou ansiosa pra que você decida a qual lado você vai pertencer."