Rainer Cadete revela ser pansexual: ''É algo muito pessoal''

O ator Rainer Cadete, o Visky de 'Verdades Secretas', abriu o jogo e revelou ser pansexual

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 18h08

Rainer Cadete (34) abriu o jogo sobre sua sexualidade durante uma participação no canal do YouTube 'Põe na Roda'.

O ator, que interpretou Visky em Verdades Secretas, gravou um vídeo respondendo algumas curiosidades sobre sua vida, e revelou ser pansexual.

"Você já se declarou uma pessoa de sexualidade fluida. O que significa isso para você?", questionou um internauta. Rainer respondeu: "Sexualidade para mim é sobre isso: fluidez. É uma coisa muito mais líquida, que vai fluindo e tomando formas, do que algo sólido, que a gente encaixa numa gaveta ou pendura num quadro", filosofou. "A minha vivência me mostrou que eu sou capaz de amar, independente do sexo, do gênero. Quando eu falo que a minha sexualidade é fluida, é porque ela pode fluir", acrescentou ele.

Em outra pergunta, um fã quis saber se o ator se considerava pansexual, já que é a definição para quem se relaciona com pessoas independente de gênero. "Sim, dá pra dizer que eu sou pan", revelou ele, que aproveitou para fazer uma crítica. "Vale lembrar que eu acredito que a sexualidade é algo muito pessoal. Muitas vezes a gente fica com uma ansiedade em relação à sexualidade do outro. Eu vivi isso na minha pele. Às vezes você é uma criança um pouco mais sensível e as pessoas já dizem que você é gay. Às vezes, você nem teve uma experiência ainda e a sociedade já tá te apontando como isso, como aquilo, ou ansiosa pra que você decida a qual lado você vai pertencer."

Rainer ainda afirmou que é importante respeitar a sexualidade de cada pessoa. "Eu acho que a gente tem que respeitar a sexualidade da pessoa. Ela é da pessoa, então ela vivencia como ela bem quiser. Não cabe a gente dizer se é mentira ou não, se é verdade ou não. A gente só tem que respeitar", finalizou.

Confira o vídeo completou da revelação de Rainer Cadete: