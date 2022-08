Rafa Kalimann rouba a cena com biquíni cavadíssimo e ostenta corpaço escultural

Influenciadora Rafa Kalimann aposta em look dark e futurista ao mostrar corpão e recebe elogios de famosos e anônimos

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 07h16

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) elevou a temperatura nas redes sociais na noite de terça-feira, 23, com novas fotos de ensaio em clima 'dark'!

A famosa, que recentemente fez sua estreia como atriz na série do Globoplay, Rensga Hits!, surgiu deslumbrante com um biquíni mínimo bem cavado com alças brilhantes, exibindo suas curvas perfeitas. Nas imagens, algumas publicadas em preto e branco em seu perfil no Instagram, a namorada do ator José Loreto (38) posou usando óculos escuros.

Com os longos cabelos soltos, a musa esbanjou sensualidade nos registros ousados e apostou no carão ao mostrar o shape impecável e sequinho. Ela aproveitou para refletir sobre o empoderamento feminino.

"Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força", escreveu Rafa na legenda da publicação.

"Que estética enérgica!!!", disse Gominho. "Sem condições", falou Gabriela Versiani. "Larga mão", brincou Juliana Paes. "Deusa demais!", elogiou Maria Cecília e Rodolfo. "Linda", destacou Cris Vianna. "Eu não tava preparada", babou Pocah. "Belíssima", "Meu Deus quê mulher lindaaa bela demais", "Maravilhosa", "A mais linda do mundo", exaltaram ainda os fãs.

Rafa Kalimann posa de biquíni preto e ostenta corpão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann posta foto antiga com José Loreto e se declara

Rafa Kalimann e José Loreto estão apaixonadíssimos! Recentemente, o mais novo casal usou as redes sociais para trocar declarações! Após ter prometido durante participação no Domingão com Huck, a ex-BBB compartilhou uma foto antiga em que aparece ao lado do ator, intérprete do peão Tadeu no remake da novela Pantanal, na época em que era fã dele. Na imagem, os dois aparecem bem mais novos.

Momentos depois, Loreto publicou sequência de lindas fotos do final de semana do casal em um hotel em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. "Nem sei, só sei que grudei, namorei, quero demais... Deliciosamente em paz", se declarou o artista.

Os dois assumiram o namoro no show de 80 anos de Caetano Veloso, no dia 07 de agosto, no Rio de Janeiro.

