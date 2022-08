Rafa Kalimann posta foto antiga com José Loreto, e ator se declara: ''Só sei que grudei''

Influenciadora digital Rafa Kalimann relembra foto que tirou com José Loreto em 2006, e troca declarações com o ator de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 07h56

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) e José Loreto (38) estão apaixonadíssimos! Na noite de domingo, 21, o mais novo casal usou as redes sociais para trocar declarações!

Após ter prometido durante participação no Domingão com Huck, a ex-BBB compartilhou uma foto antiga em que aparece ao lado do ator, intérprete do peão Tadeu no remake da novela Pantanal, na época em que era fã dele. Na imagem de 2006, publicada em seu perfil no Instagram, os dois aparecem bem mais novos.

"Eu e José. Sampa, 2006. Esquina da Ipiranga com a São João", escreveu a famosa, que fez sua estreia como atriz recentemente na série do Globoplay, Rensga Hits!.

Durante o programa de Luciano Huck, Rafa contou: "Eu tietei ele há 14 anos, tirei uma foto e guardei atrás da porta do meu quarto. Eu tenho essa foto, vou te mostrar".

Momentos depois, Loreto publicou sequência de lindas fotos do final de semana do casal em um hotel em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. "Nem sei, só sei que grudei, namorei, quero demais... Deliciosamente em paz", se declarou o artista.

Vale lembrar que Rafa e José assumiram o namoro no show em comemoração aos 80 anos do cantor Caetano Veloso, que aconteceu no Rio, no último dia 07 de agosto.

Confira os registros de Rafa Kalimann com José Loreto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Rafa Kalimann exibe pernas saradas ao posar com look branco

Recentemente, Rafa Kalimann surgiu deslumbrante em nova foto nas redes sociais e recebeu chuva de elogios dos seguidores! A ex-BBB publicou um lindo clique em que aparece sorridente ostentando as curvas impecáveis na web. Na imagem, a gata apostou em um look all white. Com os cabelos ondulados e soltos, a namorada do ator José Loreto surgiu sentada em uma cadeira, com as pernas torneadas e bronzeadas à mostra, usando um vestido com recortes na cintura e fendado. "Solar", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!