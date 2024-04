Rafa Kalimann revela como mantém sua boa forma

No ar na novela Família É Tudo, Rafa Kalimann revela que muda sua relação com os exercícios físicos e o que faz para se manter bem

A atriz Rafa Kalimann revelou que mudou a sua relação com o exercício físico nos últimos tempos. Em entrevista na Coluna Play, do Jornal O Globo, ela contou que cuida de sua alimentação para manter a boa forma e também para ficar bem fisicamente e emocionalmente.

"Eu mudei muito a ideia do que era o exercício físico e o que eu queria com ele. Eu acho que isso fez toda a diferença no resultado. Quando eu comecei a sentir necessidade de fazer o exercício por conta da minha saúde mental, vi no meu dia a dia que o corpo é só uma consequência disso. Mudou tudo, e aí me deu sede de seguir, de continuar", afirmou ela.

E completou: "Eu acho que a minha relação com o meu corpo passou a ser de muito carinho, coisa que não era antes. Minha alimentação é muito boa, já que eu não consigo ter uma rotina muito regrada de exercícios físicos. Mas não me considero fitness. Eu faço o máximo possível, mas quando dá. Eu não sou superfocada nisso, mas gostaria de ser".

Atualmente, Rafa Kalimann está no ar na novela Família É Tudo, trama das 7 da Globo.

Rafa Kalimann estreia no elenco fixo de novela

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann se tornou atriz! No dia 4 de março, ela estreou na TV com 'Família É Tudo!', nova novela das 7 da Globo. Em suas redes sociais, a famosa se emocionou ao falar sobre sua personagem, Jéssica.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rafa mostrou algumas fotos dos bastidores das gravações. Nos cliques, ela pareceu com seus colegas de evento, os atores Jayme Matarazzo, Juliana Paiva, Caio Giovani e Henrique A. Barreira.

Emocionada, ela falou sobre a sua conquista na legenda da publicação. "A novela jaja estréia, tem data, chamada, cor. É real. Tá pra acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu. Rotina. Decora, crachá, senta, caracterização, vai, figurino, chamada, ensaio, ação, foi cena, casa, estuda, decora...", iniciou Rafa.

A atriz também admitiu estar nervosa para a estreia. "Tenho estado motivada e ansiosa, ando de um lado pro outro, penso nela, nos seus jeitos, ela ganhando forma, vida, jeito de falar, de olhar, de fazer o outro sentir em cena e no sofá. Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos pra contar que a Família é Tudo. Falta pouco, mas já vão conhecendo a carinha de Jéssica de Osma", finalizou.