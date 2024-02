Emocionada, Rafa Kalimann fala sobre sua estreia na TV: "Falta pouco"

Participando da novela das 7 na Globo, Rafa Kalimann fala sobre sua estreia na TV e se emociona ao apresentar sua personagem; confira!

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann está prestes a se tornar atriz! No dia 4 de março, ela fará sua estreia na TV com 'Família É Tudo!', nova novela das 7 da Globo. Em suas redes sociais nesta segunda-feira, 19, a famosa se emocionou ao falar sobre sua personagem, Jéssica.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rafa mostrou algumas fotos dos bastidores das gravações. Nos cliques, ela pareceu com seus colegas de evento, os atores Jayme Matarazzo, Juliana Paiva, Caio Giovani e Henrique A. Barreira.

Emocionada, ela falou sobre a sua conquista na legenda da publicação. "A novela jaja estréia, tem data, chamada, cor. É real. Tá pra acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu. Rotina. Decora, crachá, senta, caracterização, vai, figurino, chamada, ensaio, ação, foi cena, casa, estuda, decora...", iniciou Rafa.

A atriz também admitiu estar nervosa para a estreia. "Tenho estado motivada e ansiosa, ando de um lado pro outro, penso nela, nos seus jeitos, ela ganhando forma, vida, jeito de falar, de olhar, de fazer o outro sentir em cena e no sofá. Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos pra contar que a Família é Tudo. Falta pouco, mas já vão conhecendo a carinha de Jéssica de Osma", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann explica decisão de se mudar de antigo apartamento

Com várias mudanças em sua vida, Rafa Kalimann mostrou que está de casa nova. A influenciadora digital, que já mora há três anos no Rio de Janeiro, saiu de uma mansão dentro de um condomínio para uma cobertura com vista para o mar. A atriz diz que a sua nova vista foi justamente um dos grandes motivos para que fechasse o negócio.

“Fui conhecer o mar muito tarde, com 15 anos. Por um lado, ao mesmo tempo que foi tardio, eu pude sentir e registrar bem cada emoção do momento. Eu sonhava em morar em frente ao mar. É uma conquista absurda para mim”, contou a ex-BBB.

Rafa ainda conta que vai voltar a morar sozinha depois de 11 anos: “Quando eu vim para o Rio, minha família veio comigo. Meus primos vieram para me ajudar e agora terão que voltar para as suas casas. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu decidi me mudar, já que estava numa casa muito grande”.