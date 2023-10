Rafa Kalimann posa ao lado de Sophie Charlotte e Marina Ruy Barbosa: “Que trio!”

A influenciadora Rafa Kalimann postou em suas redes sociais uma foto ao lado das atrizes Sophie Charlotte e Marina Ruy Barbosa, causando comoção na web

Nesta sexta-feira, 6, Rafa Kalimann causou comoção na web ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado das atrizes Sophie Charlotte e Marina Ruy Barbosa. O trio aparecia esbanjando estilo em elegância no clique feito nos bastidores da Rede Globo.

Rafa esbanjou beleza ao surgir com um vestido transparente todo recortado, que deixava sua barriga e a região acima dos seios à mostra. Já Marina Ruy Barbosa estava elegante com um vestido brilhante nas cores vermelho e azul. E Sophie, que interpretará Gal Costa no filme “Meu Nome É Gal” surgiu estilosa com um vestido preto longo com uma fenda lateral.

Na legenda da publicação, Rafa deu mais detalhes sobre o encontro: “Antes de começar as postagens dessa viagem tão especial (Oi, Belém), quero contar que amanhã estaremos no Altas Horas com uma galera muito legal, não percam”.

Nos comentários, a vilã da novela “Fuzuê”, Marina Ruy Barbosa elogiou Rafa: “Musa”. E a influenciadora Gkay foi à loucura com o encontro das estrelas: “Três musas”. A protagonista da novela “Fuzuê”, Giovana Cordeiro comentou: “Que trio!”.

Os seguidores de Rafa também adoraram o encontro entre as famosas e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Amo todas”, declarou uma fã. Outro seguidor ainda comentou: “Impecáveis”. E um admirador ainda elogiou: “Muita beleza numa foto”.

“Maravilhosas”, exaltou uma seguidora. Uma fã de Rafa ainda declarou: “Está tão elegante nesse look, Rafa. Amo todos os seus looks, espero ansiosamente pelos próximos”. E um perfil de fãs dedicado à ex-BBB ainda escreveu: “Que perfeição”.

Seguindo os passos de Sophie e Marina, Rafa Kalimann irá começar a atuar. Nessa semana, foi revelado que a participante do BBB 20 irá ser a antagonista da próxima novela das 19h, “A Vovó Sumiu”. A notícia veio como surpresa para a apresentadora: Até fiquei surpresa quando vi [na imprensa]. Já sabia da novela, mas fiquei surpresa com as informações que soltaram, pois também não sabia de nada”.

Ainda nessa sexta-feira, Rafa deixou seus fãs babando ao posar para novos cliques. A famosa surgiu com um vestido preto longo, que chegava em sua canela. A peça ainda possuía uma fenda ao final, deixando-o um pouco aberto. Para completar o look, a apresentadora usava um sapato de salto alto aberto.

“Assustando o algoritmo que nunca viu uma publicação aqui as 8 da manhã pra ver se ele me permite que vocês vejam. Afinal, me dediquei para ficar gatinha”, escreveu a morena na legenda das fotos que foram muito elogiadas pelos seguidores.