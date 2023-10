Rafa Kalimann encanta seguidores ao eleger look discreto e elegante: “Me dediquei”

A influenciadora Rafa Kalimann apostou em um look discreto e elegante ao posar para uma série de fotos em suas redes sociais

Nesta sexta-feira, 6, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram. A influenciadora surgiu com um look discreto e elegante para um evento que compareceu esta semana. Os fãs da famosa aprovaram o look, e rasgaram elogios.

A ex-BBB apareceu com um vestido preto longo, que chegava em sua canela. A peça ainda possuía uma fenda ao final, deixando-o um pouco aberto. Para completar o look, a apresentadora usava um sapato de salto alto aberto.

Diferentemente de muitos famosos, que postam fotos a noite ou de madrugada, a participante do BBB 20 decidiu publicar as imagens logo na manhã dessa sexta-feira. “Assustando o algoritmo que nunca viu uma publicação aqui as 8 da manhã pra ver se ele me permite que vocês vejam. Afinal, me dediquei para ficar gatinha”, escreveu a comunicadora na legenda das fotos feitas por Eusébio Mendonça.

Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa elogiou a influenciadora e escreveu: “Gata”. Já a atriz Cris Vianna comentou com vários emojis de flores na publicação. E a ex-esposa de Wesley Safadão e participante do reality show A Fazenda, Mileide Mihaile comentou: “Belíssima”.

Os seguidores de Rafa também adoraram o look e exaltaram a beleza da famosa nos comentários da publicação! “Que mulher maravilhosa, isso é um monumento”, comentou uma fã. Outro seguidor escreveu: “Bela em qualquer hora”. E um admirador declarou: “Gata”.

“Você é a mais linda desse mundo todinho”, elogiou uma fã. Uma seguidora também exaltou: “Você é linda demais Rafaella”. “Rafa, você é tão linda”, comentou uma admiradora. E outra seguidora ainda declarou: “Que mulher”.

Além de esbanjar beleza, Rafa já deixou claro que está solteira! Após anunciar o fim de seu relacionamento com o empresário Antônio Bernardo Palhares, a apresentadora desmentiu rumores de que estaria namorando o cantor sertanejo Gustavo Mioto.

Vilã!

Ainda nessa semana, foi dada a notícia de que Rafa Kalimann será a antagonista da próxima novela das 19h na Rede Globo, intitulada “Vovó Sumiu”. A novidade veio como surpresa até para a famosa: "Até fiquei surpresa quando vi [na imprensa]. Já sabia da novela, mas fiquei surpresa com as informações que soltaram, pois também não sabia de nada”.

Após a revelação, foi divulgado nessa quinta-feira que Rafa teria desbancado a ex-namorada de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb, no papel como a vilã da nova novela que substituirá “Fuzuê”.