Juntos?! Rafa Kalimann esclarece qual é sua relação com Gustavo Mioto

Após rumores, Rafa Kalimann deixa bem claro sobre qual é sua relação com o cantor Gustavo Mioto

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann reagiu aos rumores de que estaria se aproximando do cantor sertanejo Gustavo Mioto. Após ser alvo de boatos, ela negou que eles estejam juntos e garantiu que eles são amigos há bastante tempo.

Em um post do colunista Leo Dias nas redes sociais, ela deixou um comentário para esclarecer que o que existe entre eles é apenas amizade. “Sou amiga do Mioto há anos, antes mesmo de ambos conquistarem seu espaço de trabalho e sempre fomos próximos, com carinho e respeito um pelo outro”, disse ela.

Logo depois, Kalimann apareceu no Twitter para reafirmar sua verdadeira relação com o cantor. “Vou frisar aqui o que respondi no Instagram para que fique bem claro: mais uma suposição incabível e sem noção alguma. Eu e o Mioto sempre fomos amigos. Cansei de ser atacada por coisas que eu não faço. Não tem graça alguma. Não vale tudo por mídia”, escreveu.

Vale lembrar que Rafa Kalimann e Gustavo Mioto ficaram solteiros há pouco tempo. Rafa terminou o namoro com o empresário Antônio Palhares. "Estava agora no telefone com o Antonio e acho que é justo e até necessário falar para não criarem narrativas que não são reais. Tenho aprendido muito e preciso aprender cada vez mais. Aprendi que, dentro de um amor maduro, cabe a vontade de ver o outro feliz. Sem posse, sem egoísmo, em um lugar de cuidado mesmo. Amo muito o Antônio. Ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unânime", concluiu ela.

Por sua vez, Mioto se separou da cantora Ana Castela há poucos dias. "Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento. Não teve briga, não teve problema nenhum! Só não é a hora de começar a usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela… Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito… Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal! Com carinho, Gustavo”, afirmou ele.

Vou frisar aqui o que respondi no instagram pra que fique bem claro: mais uma suposição incabível e sem noção alguma. Eu e o Mioto sempre fomos amigos. Cansei de ser atacada por coisas que eu não faço. Não tem graça alguma. Não vale tudo por mídia. — Rafa Kalimann (@rafakalimann_) October 4, 2023

Rafa Kalimann revela como descobriu traição

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann surpreendeu ao contar que já foi traída por um ex-namorado e descobriu de um jeito inesperado. Em participação no programa Sobre Nós Dois, do GNT, ela revelou que descobriu a traição ao mexer no celular do ex. Porém, ela não revelou o nome do namorado da época e nem quando isso aconteceu.

O assunto surgiu quando Manu Gavassi, que também estava na atração, revelou que já mexeu no celular de ex-namorados. Então, Rafa disse que já descobriu uma traição ao fazer isso. “Já aconteceu comigo em um relacionamento, que eu não mexo, não gosto de mexer até porque eu tenho medo de achar. Vai que eu acho e vou ter que lidar com isso. Peguei o telefone por um outro motivo. Pedi: ‘Posso passar isso pro meu telefone?’. Ele falou: ‘Pode passar, fique à vontade’˜, afirmou.

E completou: “Ele recebeu uma mensagem de uma mulher, uma ex dele, na hora que eu estava com o telefone selecionando as fotos para passar para mim. Era uma resposta comprometedora, dava para ver que era uma resposta. Eu abri na hora, não era coisa boba, era coisa de meses. Era coisa séria. Não era uma mensagem de: ‘Que bom que você está bem’. Que eu poderia falar ok, ou uma outra situação”.