Rafa Kalimann fala sobre escalação na próxima novela das sete: “Não sabia”

A influenciadora Rafa Kalimann revelou que ficou surpresa de ter sido escalada como vilã na próxima novela das sete

Nesta semana, Rafa Kalimann foi anunciada como a antagonista da próxima novela das 19h, “A Vovó Sumiu”. Porém, de acordo com a influenciadora, assim como os fãs de novelas, ela também foi pega de surpresa com a escalação para o papel.

“Tudo que eu sei [sobre a personagem] é o que vocês sabem. Todas as informações”, garantiu Rafa. A ex-BBB ainda comentou sobre a surpresa da escalação, já que, apesar de saber que participaria da novela, ela ainda não sabia muito sobre o papel: “Até fiquei surpresa quando vi [na imprensa]. Já sabia da novela, mas fiquei surpresa com as informações que soltaram, pois também não sabia de nada”, afirmou a influencer em entrevista ao site Quem.

Kalimann estava cotada para participar da novela “Vai Na Fé”, porém, foi barrada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, que afirmaram que ela não possuía registro de atriz. Após isso, Rafa tirou seu DRT (carteirinha com registro de atriz) e surgiu emocionada ao compartilhar a notícia em suas redes sociais. Vale lembrar que a participante do BBB 20 já tinha feito uma pontinha na série “Rensga Hits” antes disso.

“Vou viver essa experiência na novela pela primeira vez. Estou muito feliz. Acho que vai ser divertido. Quero me divertir, quero colocar em prática tudo aquilo que eu venho me preparando tanto”, comentou a apresentadora. “Tenho estudado tanto pra fazer acontecer. Então chegou o momento bom”, ainda afirmou.

Mas Rafa já está pronta para as críticas que virão. A comunicadora chegou a comandar o programa “Casa Kalimann”, que não foi muito bem recebido pelo público. Em entrevista ao colunista da UOL, Lucas Pasin, a influenciadora disse já saber que comentários negativos virão: “Eu me preparo para as críticas, já sei que elas vão vir, e não me surpreendem. Fazendo algo ou não, esse movimento nas redes sociais já acontece comigo. O que eu quero agora é me fazer feliz. Quero olhar para um trabalho e falar: ‘caraca, isso é o máximo que eu posso’”.

Em relação ao seu antigo programa que não foi sucesso entre os espectadores, Rafa acredita ser sido um mal necessário: “Precisei passar por isso [Casa Kalimann]. Vou errar e acertar, experimentar e sentir. Vou suprir as expectativas do público ou não. Só peço para não subestimarem o outro”.

A estrela ainda pediu paciência para os espectadores: “Peço uma oportunidade para o público. Essa chance não tem que ser só para mim, mas sim a todos. É preciso parar de subestimar as pessoas antes de entender o que cada uma delas tem a oferecer”.

Vida pessoal!

Recentemente, Rafa Kalimann terminou seu namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares. Ao se pronunciar nas redes sociais, a influenciadora afirmou que não conseguia estar presente no relacionamento, mas não deu mais detalhes sobre o fim da relação.

Para Lucas Pasin, a morena preferiu não comentar sobre a vida pessoal: “Minha vida pessoal e profissional são coisas muito sérias. Lido com as duas, cada uma na sua caixinha. Estou dedicada ao trabalho”.