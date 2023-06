Rafa Kalimann surpreende fãs ao postar foto inusitada: “Por que?”

A influenciadora Rafa Kalimann publicou uma série de fotos em suas redes sociais, mas uma específica intrigou seguidores

Nesta sexta-feira, 16, Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram. A influenciadora mostrou diversos momentos de seu mês que quis compartilhar.

A apresentadora mostrou mais uma foto inédita de sua visita ao Teatro Municipal em São Paulo, publicou uma selfie em que esbanjava beleza com um look decotado, apareceu elegante com um terninho branco em frente ao espelho e ainda posou com um look composto por camisa regata e saia.

Porém, dentre as dez fotos em que Rafa mostrava looks e passeios, uma em específico intrigou os seguidores da ex-BBB. Isso porque no álbum postado, Rafa aparecia chorando em um dos cliques.

“Por que tava chorando, Rafa?”, perguntou um fã. E outro seguidor escreveu nos comentários: “Olhos tristes não combinam com você”. Um admirador ainda comentou: “Que olhar tristinho, tudo vai se resolver”.

Apesar de não ter revelado qual era o motivo do choro, a ordem das fotos publicadas pode ter dado uma pista. O choro da participante do BBB 20 pode ter sido de felicidade. A foto que vinha depois da selfie chorosa era um print do bloco de notas do celular de Rafa em que lia-se: “Imprimir DRT”. Recentemente, Rafa conseguiu tirar sua carteirinha para trabalhar como atriz, o DRT.

Os seguidores da Rafa adoraram as outras fotos e ainda a parabenizaram pela conquista do DRT nos comentários do post! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outro seguidor escreveu: “Feliz demais com o seu sucesso, Rafa”. Outra admiradora ainda disse: “Que mulher perfeita”.

“Linda a forma que você cuida da sua mente, deixando para você mesma um recadinho especial. Não é a toa que nos inspira todos os dias”, comentou uma fã. E outra seguidora celebrou: “Olha, o DRT da gata saiu! Parabéns, sucesso!”. Uma admiradora também comentou: “Linda, meu Deus, que mulher”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Poderosa!

Recentemente, Rafa deixou seus seguidores babando ao publicar uma foto nos bastidores do quadro “Dança dos Famosos”, que está participando.

A influenciadora recebeu uma chuva de elogios ao exibir as pernas torneadas e o corpo escultural ao ficar apenas com um roupão azul durante os ensaios.