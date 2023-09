Acabou! Rafa Kalimann desabafa nas redes sociais e anuncia fim do namoro: "Cobrança"

Rafa Kalimann desabafa nas redes sociais após rumores de término; ela abriu o coração com os fãs

Em um desabafo corajoso, a influenciadora Rafa Kalimann abriu o coração ao anunciar que o namoro com o empresário Antônio Palhares chegou ao fim. Após mais de um mês sem aparições ao lado do bonitão, seguidores começaram a questionar se os dois estão bem. Foi então que ela gravou um vídeo se pronunciando sobre o tema na tarde desta terça-feira, 12.

"Aprendi que dentro de um amor maduro cabe antes de mais nada o desejo e vontade de ver o outro feliz, sem posse, sem egoísmo. E eu amo muito o Antônio, ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unanime, todas as pessoas podem falar o quanto ele é doce, gentil, generoso, ele é incrível. Um ser humano muito evoluído e admirável", começou ela.

A artista então disse que sempre se culpa muito por não estar 100% dedicada a alguma coisa. "Eu tenho uma coisa dentro de que o não conseguir estar presente, me fazer presente e ser completa como eu sei que posso ser, me gera culpa. E eu preciso olhar para esse lugar com muita atenção. Não tenho conseguido estar presente em absolutamente tudo, isso envolve trabalho, estudo, família", disse ela.

"Estava agora no telefone com o Antonio e acho que é justo e até necessário falar para não criarem narrativas que não são reais. Tenho aprendido muito e preciso aprender cada vez mais. Aprendi que, dentro de um amor maduro, cabe a vontade de ver o outro feliz. Sem posse, sem egoísmo, em um lugar de cuidado mesmo. Amo muito o Antônio. Ele é uma das pessoas mais incríveis que conheço e isso é unânime", concluiu ela.

Rafa Kalimann não deu maiores detalhes sobre o motivo do término, o que intrigou ainda mais os fãs. A artista namora o empresário desde o início do ano. Recentemente, os dois também foram clicados juntos em Veneza, na Itália. Vale lembrar que a bela assumiu o relacionamento com Antonio Bernardo logo após o término com José Loreto em janeiro de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Jamez Rodriguez comparece a evento de Luan Santana e posa com Rafa Kalimann

Recentemente, o jogador de futebol colombiano James Rodriguez, mais novo reforço do São Paulo, mostrou que já está se enturmando com os brasileiros! O craque mal chegou no Brasil e já compareceu a um evento do cantor sertanejo Luan Santana em Alphaville, posando com diversas influenciadoras digitais.

James estava acompanhado do novo colega de equipe, o zagueiro Ferraresi, no evento que serviu para o lançamento da mais nova música de Luan Santana, intitulada Ambiente Errado. O craque colombiano posou ao lado do cantor sertanejo e também da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann.