James Rodriguez comparece a evento de Luan Santana e posa com Rafa Kalimann

Novo reforço do São Paulo, James Rodriguez já se enturma com brasileiros em evento de cantor sertanejo

Na noite desta última quinta-feira, 3, o jogador de futebol colombiano James Rodriguez, mais novo reforço do São Paulo, mostrou que já está se enturmando com os brasileiros! O craque mal chegou no Brasil e já compareceu a um evento do cantor sertanejo Luan Santana em Alphaville, posando com diversas influenciadoras digitais.

James estava acompanhado do novo colega de equipe, o zagueiro Ferraresi, no evento que serviu para o lançamento da mais nova música de Luan Santana, intitulada Ambiente Errado. O craque colombiano posou ao lado do cantor sertanejo e também da influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil 20, Rafa Kalimann.

Em fotos exclusivas, o craque colombiano aparece conversando com Luan Santana, enquanto Ferraresi está ao lado, conversando com outra pessoa. Em uma outra foto que está circulando pelas redes sociais, James posa ao lado de Rafa Kalimann, Bruna Santana, irmã do artista, o colega de clube e outras influenciadoras.

James Rodriguez e Luan Santana - Araújo / AgNews

Rafa Kalimann com Bruna Santana, Bruna Vicente, Gabi Luthai e os jogadores James Rodriguez e Nahuel Ferraresi ontem na inauguração do novo escritório e lançamento de musica nova, do Luan Santana.



📸 Rafa Kalimann | Stories pic.twitter.com/sb2Dc1y5Gp — Portal Ranu 🥃 (@PortalRanu) August 4, 2023

Novo affair de Luan Santana é criticada nas redes sociais: "O mundo dá voltas"

No final do mês de julho, o cantor sertanejo Luan Santana foi visto acompanhado de uma outra influenciadora digital, Débora Morais. Porém, a internet foi tomada pelo polêmico fim do relacionamento da modelo. Os boatos eram de que a modelo teria terminado com seu nemorado depois que não ganhou um vestido que queria e, na mesma semana, foi flagrada com o cantor sertanejo.

Débora Morais mora em Florianópolis, Santa Catarina, e apareceu usando um sobretudo de Luan nos bastidores do Festival Luan City 2.0, que aconteceu no último sábado, 29. Antes de subir ao palco, o sertanejo usou a peça azul e bege por conta do frio de 7 graus que fazia em Curitiba, no Paraná. Luã Aramí, ex-namorado da modelo, comentou em uma publicação feita por Léo Dias, que compartilhou uma foto dos dois se beijando nos bastidores.

“Ser fiel aos valores morais não tem preço, pois ninguém pode comprar a dignidade depois de perdida”, escreveu. Ainda segundo um vídeo postado pelo jornalista, a nova namorada de Luan Santana terminou por mensagem depois de pedir um vestido e ter seu presente recusado.