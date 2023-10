Rafa Kalimann desbanca ex de Cauã Reymond em nova novela da Globo; entenda

Rafa Kalimann será uma vilã em A Vovó Sumiu, a nova novela das sete da Globo; Mariana Goldfarb também buscava a oportunidade na emissora

Rafa Kalimann (30) desbancou Mariana Goldfarb (33) em uma nova novela da Globo. A influenciadora digital conquistou um papel em A Vovó Sumiu, trama das sete com estreia prevista para o primeiro semestre de 2024. De acordo com informações do Notícias da TV, acontece que a ex de Cauã Reymond (43) também lutava pela personagem e perdeu para a ex-BBB.

A própria modelo teria sido quem procurou a emissora em busca de uma oportunidade. Mariana Goldfarb até se encaixou nos testes, que ainda estão acontecendo, mas não conseguiu o papel. Ela, que acumula 1,1 milhão de seguidores no Instagram, foi derrotada por Rafa Kalimann, que já fez uma participação na série Rensga Hits! e conta com 21,9 milhões de seguidores na rede social.

A influenciadora vai ser uma das principais vilãs da nova novela das sete, escrita por Daniel Ortiz. Segundo o Notícias da TV, ela vai ser a responsável por perturbar a personagem de Juliana Paiva, que é uma dos cinco netos da vovó que dá o nome à trama, sendo vivida por Arlete Salles (85). Até então, o folhetim tem Nathalia Dill (37) como uma das protagonistas. Grace Gianoukas e Raphael Logam também foram escalados. A emissora informou que não divulga informações sobre novelas que ainda estão em produção e Mariana Goldfarb não retornou o contato do portal.

Leia também:Juntos?! Rafa Kalimann esclarece qual é sua relação com Gustavo Mioto

A Vovó Sumiu vai ser a responsável por substituir Fuzuê no primeiro semestre de 2024. A novela de Daniel Ortiz girará em torno de Frida (Arlete Salles), cujo desaparecimento reúne cinco netos que precisam se unir para procurá-la. Arlete, inclusive, vai ter uma jornada dupla na produção. A intérprete da protagonista também viverá a irmã gêmea de Frida, que recebeu o nome de Catarina. O neto dela vai ser um dos principais vilões, sendo vivido por Raphael Logam.