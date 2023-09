Rafa Kalimann é alvo de crítica por sensualizar em banheiro e seguidores defendem: 'Ela pode'

Rafa Kalimann arrancou suspiros ao compartilhar cliques ousados, mas também recebeu comentários negativos

Rafa Kalimann dividiu opiniões na web ao compartilhar fotos esbanjando beleza e sensualidade em um banheiro luxuoso. Nos cliques, a ex-BBB aparece seminua, usando uma calcinha preta e "escondendo" os seios com as mãos. A influenciadora ainda ostentou o corpo sarado e a cintura fina.

Nos comentários, Rafa recebeu elogios de famosas, como Juliette Freire. "Linda, chique, gostosa", disparou a cantora. "Okay", reagiu Duda Beat. "Que isso", perguntou Fernanda Gentil. A apresentadora também recebeu críticas.

"Para que essa exposição?", perguntou uma. "Porque ela pode, porque é gostosa", rebateu outra. "É só parar de seguir que não vai te incomodar", sugeriu uma terceira. "Não gostou? Deixa de seguir, bloqueia e segue o baile. Só não enche o saco", aconselhou um. "Sempre mulheres. Que triste isso, cara. Vão viver, ajudar alguém, fazer algo produtivo. Parem de ficar criticando os outros", pediu uma.

"As postagens da Rafa são 99% relacionadas a trabalho, seja na TV ou publicidade. Ela raramente posta algo assim. Quem segue sabe, todas as fotos dela são completamente diferente do que ela postou goje. Ela não pode postar uma foto sensual que já vem outras mulheres criticar. Se não gosta da pessoa, por que segue? É só bloquear e não ver. Tantas pessoas que eu não gosto, que eu ignoro, não p reciso ficar comentando coisas desnecessárias. Simples assim", completou uma fã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Como Rafa Kalimann lida com comentários sobre aparência

Alvo de comentários negativos sobre o seu corpo, Rafa Kalimann já revelou como é a relação com ele hoje.

"É a relação de maior amor do mundo, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a fazer terapia por esse motivo, com uma profissional especializada. Tinha uma imagem completamente distorcida do meu corpo, ainda que não tenha chegado a um nível preocupante de saúde. Eu não aceitava ter o biotipo que eu tenho, lutava contra isso", declarou ao Universa Uol.