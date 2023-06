De biquíni, Rafa Kalimann ostenta atributos saindo do mar: "Trenzão bonito"

De biquíni micro, ex-namorada de José Loreto, Rafa Kalimann dá close em intimidade ao sair do mar; confira

A ex-BBB e influenciadora Rafa Kalimann deixou os seguidores boquiabertos nesta sexta-feira, 30, ao surgir apenas de biquíni nas redes sociais. Curtindo um banho de mar, ela ostentou o corpão magérrimo, com direito a close.

Em seu feed no Instagram, a morena publicou um clique ousado vestindo um modelito fio-dental de cor prata enquanto saia do mar de uma praia digna de cartão postal. De ladinho, ela aparece com os cabelos molhados exibindo toda sua boa forma.

Dona de curvas desenhadas, a musa exibiu os pernões torneados, a barriga lisinha, a cinturinha de boneca e o decote para lá de caprichado. A peça de banho realçou seus atributos que não passou despercebido diante do olhar dos admiradores.

"Finalizando essa semana (que tá uma delícia) de olho nas férias na segunda (curtas, porém férias haha)?", escreveu ela na legenda da publicação, ao interagir com os seguidores, que logo reagiram a beleza de Kalimann.

Nos comentários, os fãs babaram na musa: "Ao trenzão bonito", elogiou um admirador."Rafa consegue ser uma das mulheres mais lindas, muita beleza física e uma luz que só ela tem", acrescentou outro. “Sereia”, apontou um terceiro.

LEIA TAMBÉM: Rafa Kalimann faz desabafo sobre críticas ao seu corpo: “O tempo todo isso”

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFA KALIMANN:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

JOSÉ LORETO NÃO SUPEROU FIM DO NAMORO COM RAFA KALIMANN

Há poucas semanas,José Loreto abriu o jogo em entrevista à GQ Brasil e confessou que precisou fazer terapia para lidar com o fim do namoro com Rafa Kalimann."Foi bem caótico, eu estava no início de um processo e no fim de outro. Um término de relação cheio de opinião, de achismos, de equívocos. É difícil. Sorte que eu estava muito atarefado, trabalhando muito, então acabou preenchendo esse vazio. Não tive muito tempo para olhar [a repercussão] e passei um pouco por cima, sabe?", comentou.

Durante o bate-papo, o artista revelou que recorre à terapia uma vez por semana para lidar com os ataques e os comentários indesejados que recebe na internet em torno da vida pessoal. "Isso tem me feito menos mal do que já fez. Em momentos de crise, que eu não tenho há muitos anos, faço um pouco mais", declarou.