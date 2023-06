Rafa Kalimann faz desabafo sobre críticas ao seu corpo: “O tempo todo isso”

A influenciadora Rafa Kalimann veio à público desabafar após receber críticas em relação ao seu corpo após posar com a barriga à mostra

Nesta segunda-feira, 19, Rafa Kalimann desabafou em seu Instagram e surpreendeu seus seguidores. A influenciadora voltou a receber críticas sobre seu corpo, afirmando que ela estaria “muito magra”.

Tudo começou com Rafa republicando uma postagem em que foi marcada, onde uma seguidora pegava fotos da famosa e começava a criticá-la. “Como essa mulher tá magra, gente... E nem precisava, sabe? P*ta gostosa que ela era. Triste, muito triste”, dizia a publicação feita por uma seguidora.

Após ver a publicação em que foi marcada, Rafa começou a desabafar e preferir responder a hater em público: “Eu ia responder só lá no direct, mas vamos aqui mesmo já que é todo dia, o tempo todo isso”.

A participante do quadro “Dança dos Famosos” do “Domingão com Huck” decidiu não revelar o nome da seguidora que a atacou e explicou: “Vou poupar seu nome pra não irem te atacar porque só quem tem sabe o quão destrutivo podem ser comentários desnecessários”.

Então, a ex-BBB começou a realizar seu desabafo com a situação, que já aconteceu outras vezes: “Aí fica a minha dúvida: Triste por quê? Triste por que estou mais saudável do que nunca? Triste por que me vê feliz comigo mesma?”.

“Se a consequência ‘triste’ de ter uma vida mais ativa, comprometida com meu bem-estar (mesmo na preguiça, como no storie anterior) for eu não estar com o corpo dentro das expectativas de vocês, sinto muito querida seguidora, não consigo te ajudar, e aí você vai escolher ficar triste ou não”, complementou.

A participante do BBB 20 finalizou dizendo: “Concentre-se mais em não se manter frustrada pela expectativa que coloca nos outros do que em ficar dando pitaco equivocado em opiniões que NÃO TEM que ser dadas. A única forma de mudar algo quando se sentir incomodada, é cuidando você da sua própria vida”.

Chocou!

Recentemente, Rafa Kalimann também surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma série de fotos. A questão é que em uma delas, a apresentadora surgiu chorando, o que intrigou muitos fãs.

Apesar de Rafa não ter revelado o motivo, é possível especular que as lágrimas foram de felicidade, já que outra imagem postada pela famosa era um print de seu bloco de notas em que lia-se: “Imprimir DRT”, mostrando que a musa agora tem a carteirinha para trabalhar como atriz.