Rafa Kalimann passa por transformação e surpreende ao exibir novo visual

Nesta segunda-feira, 31, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 20Rafa Kalimanndecidiu passar por uma transformação radical no visual e surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao mostrar o resultado.

A famosa postou um vídeo nos Stories do Instagram ao lado da cabeleireira Janny Mota, especialista em extensões capilares, e contou que a profissional seria a responsável por mudar a cor, dar volume e comprimento aos seus fios.

"Liguei para a Janny hoje e disse: 'por incrível que pareça, tenho dois dias mais tranquila no Rio. Sei que a sua agenda é uma loucura - e é uma loucura, porque ela é a melhor nisso -, mas será que a gente poderia colocar um cabelão nessa cabeça?' Tomei banho e vim!", contou Kalimann no vídeo.

Depois, a cabeleireira postou em suas redes sociais o resultado da transformação da ex-BBB. Na imagem, Rafa aparece com os fios mais claros e longos, além do franjão. "Sou fã e um dia eu sonhei em atende lá. Deus ainda Realiza sonhos!!!", celebrou a profissional.

Vale lembrar que Rafa estava curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado de seu novo namorado, Antônio Palhares. Mais cedo, ela abriu o álbum de viagem. "Me lembro quando eu sonhava em conhecer Noronha, eu via fotos e pensava: 'não é possível que exista esse lugar', até eu fui e o 'mosquitinho' da paixão me pegou também. Esse lugar existe e consegue ser mais ainda mais especial pessoalmente", disse ela em um trecho da publicação.

Confira o novo visual:

Kalimann chama atenção ao posar com vestido fendado

A influenciadora digital Rafa Kalimann deixou os seguidores babando ao exibir uma produção impecável! Nas imagens, publicadas no Instagram, a ex-BBB surgiu deslumbrante com um vestido longo. Na legenda do post, a apresentadora, que posou com os longos fios soltos e o look branco com fenda e decote nas costas, ainda fez uma reflexão sobre autoconhecimento.

"Foram tantas às vezes que precisei me esticar ou me espremer pra caber em um espaço que não era pra mim, já fui tão injusta com meu processo, já camuflei tanto minhas arestas. Nosso espaço nesse mundo plural é tão singular, tão rotativo. Hoje não tenho mais a mesma paciência pra fazer de conta que caibo, só quero ser do meu tamanho e pra que eu mesma sinta essa imensidão e usufrua dela com respeito pelo que estou (constantemente) me tornando", escreveu. Confira o look!